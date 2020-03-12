Koronavirüs (Covid-19): Trump, virüsle mücadele kapsamında Avrupa'dan ABD'ye seyahatleri 30 gün... ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüsle mücadele kapsamında Avrupa'dan ABD'ye seyahatleri 30 gün askıya aldığını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüsle mücadele kapsamında Avrupa'dan ABD'ye seyahatleri 30 gün askıya aldığını açıkladı.

Televizyondan ulusa seslenen Trump, kararın İngiltere'yi kapsamadığını söyledi.

Trump'ın açıkladığı karar Cuma gününden itibaren yürürlüğe girecek.

İstatistik sitesi Worldometers'a göre Çin'in Vuhan kentinde Aralık ayında ortaya çıkan koronavirüsün tespit edildiği kişilerin sayısı 126 bini, virüsün yol açtığı Covid-19 hastalığı yüzünden ölenlerin sayısı 4 bin 600'ü aştı.

Dünya Sağlık Örgütü Çarşamba günü koronavirüsü "pandemi" (salgın) olarak sınıflandırdı.

Virüs Türkiye dahil 120'den fazla ülkeye yayılmış durumda.

ABD'de şu ana kadar 1301 koronavirüs vakası görüldü. Covid-19 hastalığı sonucu 38 kişi hayatını kaybetti.

İngiltere'de ise bu sayılar sırasıyla 456 ve 8.