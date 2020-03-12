SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
Haberler ›› Spor ›› Koronavirüs (Covid 19) sporu vurdu: Real Madrid, Juventus karantinada, La Liga ertelendi, UEFA Euro... - Spor
Koronavirüs, La Liga, Spor
BBC

Koronavirüs (Covid 19) sporu vurdu: Real Madrid, Juventus karantinada, La Liga ertelendi, UEFA Euro...

Real Madridli futbolcuların koronavirüs nedeniyle karantina altına alınması nedeniyle İspanyol birinci futbol ligi La Liga "en az iki maç" ertelenirken, virüs korkusu nedeniyle birçok spor organizasyonu da iptal edildi.

12.03.2020 18:40 | Son Güncelleme: 12.03.2020 18:40
Koronavirüs (Covid 19) sporu vurdu: Real Madrid, Juventus karantinada, La Liga ertelendi, UEFA Euro...

Real Madridli futbolcuların koronavirüs nedeniyle karantina altına alınması nedeniyle İspanyol birinci futbol ligi La Liga "en az iki maç" ertelenirken, virüs korkusu nedeniyle birçok spor organizasyonu da iptal edildi.

Real Madrid'deki karantina kararı, futbolcularla aynı antrenman tesislerini kullanan basketbol takımından bir oyuncuya yapılan testin pozitif çıkmasından sonra alındı.

Rea Madrid'in gelecek hafta Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City'yle rövanş maçı var.

Antrenman tesislerini de kapatan İspanyol kulübünden yapılan açıklamada "Her iki takımın da aynı tesisleri paylaşması nedeniyle, hem futbol hem de basketbol takımlarının karantina altına alınması tavsiye edildi" denildi.

İspanya ikinci futbol ligi de ertelenirken, La Liga yönetimi karantinanın tamamlanmasının ardından durumun yeniden değerlendirileceğini açıkladı.

La Liga'da ikinci sırada bulunan Real'in bu Cuma günü Eibar ile kendi evinde oynayacaktı.

Koronavirüs salgını, dünya genelindeki spor takvimini de etkiledi.

Juventus da karantinada

İtalya'da Seria A da dahil tüm spor faaliyetleri 3 Nisan'a dek askıya alındı.

Juventus ve İtalya milli takımının savunma oyuncusu Daniele Rugani, testin pozitif çıkmasının ardınan kendisini iyi hissettiğini söylerken, Reuters Haber Ajansı tüm Juventuslu futbolcuların iki hafta boyunca karantinada tutulacağını duyurdu.

Bu geceki Avrupa Ligi karşılaşmalarından ikisi ertelendi ve bazı maçların seyircisiz oynanmasına karar verildi.

NBA maçları da ertelendi ve bir takım görevlisinde virüs görülmesinden sonra McLaren ekibi bu haftasonu yapılacak Avustralya Grand Prix'sinden çekildi.

Bosna Hersek de UEFA'dan koronavirüs salgını nedeniyle Kuzey İrlanda ile 26 Mart'ta oynayacağı Euro 2020 play off yarı final karşınmasının ertelenmesini talep etti.

Leicester City'nin üç oyuncusunda hastalık belirtileri görülmesinin ardından, oyuncuların kendilerini karantinaya aldıkları belirtildi.

Uefa toplantısı

UEFA'nın bugün koronavirüs önlemlerinin ele alınacağı bir video konferans toplantısı yapması bekleniyor.

Toplantıya, üye 55 ülkenin temsilcileri, Avrupa Kulüpler Birliği ve Avrupa liglerinin yöneticileriyle, oyuncu sendikası FifPro'dan temsilciler davet edildi.

Görüşmelerde tüm ligler ve Euro 2020 de dahil tüm Avrupa turnuvalarının ele alınacağı bildiriliyor.

Fransız spor gazetesi, toplantıda L'Equipe, Euro 2020'nin 2021 yılına ertelenmesi kararının alınacağını açıkladı.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
BBC

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Türkiye'deki ilk korona vakasının sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama Spor
Türkiye'deki ilk korona vakasının sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
10 ili ilgilendiren koronavirüs testlerinin sonuçları belli oldu Spor
10 ili ilgilendiren koronavirüs testlerinin sonuçları belli oldu
Herkes koronavirüse kilitlenmişken Türkiye'yi bekleyen asıl tehlike sınıra dayandı Spor
Herkes koronavirüse kilitlenmişken Türkiye'yi bekleyen asıl tehlike sınıra dayandı
Ünlü Türk profesör duyurdu: Koronavirüsle ilgili yeni hastalık çıktı Spor
Ünlü Türk profesör duyurdu: Koronavirüsle ilgili yeni hastalık çıktı
Uzman çavuş olmak isteyen gencin hayali, öğrendiği gerçekle son buldu Spor
Uzman çavuş olmak isteyen gencin hayali, öğrendiği gerçekle son buldu
Koronavirüs nedeniyle okullar pazartesiden itibaren tatil edildi Spor
Koronavirüs nedeniyle okullar pazartesiden itibaren tatil edildi
Son dakika: 'Direnelim' diyen Sağlık Bakanı Koca'dan yeni koronavirüs açıklaması: 2 ayda hayat normale döner
Son dakika: "Direnelim" diyen Sağlık Bakanı Koca'dan yeni koronavirüs açıklaması: 2 ayda hayat normale döner
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi
Koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden Çin'li adamın röntgen fotoğrafları ortaya çıktı
Koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden Çin'li adamın röntgen fotoğrafları ortaya çıktı
Kayseri'de kolonya satışı yapan kardeşler, bir günde 6,5 tonluk satış yaptı
Kayseri'de kolonya satışı yapan kardeşler, bir günde 6,5 tonluk satış yaptı
Koronavirüs Türkiye'ye yaradı! İTO Başkanı Avdagiç: Yıllardır aramayan müşteriler aramaya başladı
Koronavirüs Türkiye'ye yaradı! İTO Başkanı Avdagiç: Yıllardır aramayan müşteriler aramaya başladı
Çin'de virüs hakkında yaşananları anlattığı için tehdit edilen Türk öğretmenin Çin'e girişi yasaklandı
Çin'de virüs hakkında yaşananları anlattığı için tehdit edilen Türk öğretmenin Çin'e girişi yasaklandı
Türk Telekom Stadyumu'nda derbi için koronavirüs önlemi! Dezenfekte edilecek
Türk Telekom Stadyumu'nda derbi için koronavirüs önlemi! Dezenfekte edilecek
Son dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle 75 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 429'a yükseldi
Son dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle 75 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 429'a yükseldi
Fenerbahçe'de Altay Bayındır fıtık ameliyatı olacak
Fenerbahçe'de Altay Bayındır fıtık ameliyatı olacak
Real Madrid Basketbol Takımı'nda bir oyuncuda koronavirüs saptandı! Futbol ve basketbol takımları karantinaya alındı
Real Madrid Basketbol Takımı'nda bir oyuncuda koronavirüs saptandı! Futbol ve basketbol takımları karantinaya...
İngiliz hükümeti, Premier Lig maçlarının seyircisiz oynanması yönünde karar aldı
İngiliz hükümeti, Premier Lig maçlarının seyircisiz oynanması yönünde karar aldı
Son Dakika: YÖK Başkanı: Koronavirüse karşı üniversiteleri tatil etmek riskli olabilir
Son Dakika: YÖK Başkanı: Koronavirüse karşı üniversiteleri tatil etmek riskli olabilir
ABD'nin koronavirüs nedeniyle seyahat kısıtlaması kararı, dünya borsalarını vurdu
ABD'nin koronavirüs nedeniyle seyahat kısıtlaması kararı, dünya borsalarını vurdu
Acun Medya'nın çektiği Exatlon Challenge yarışması Netflix'te yayınlanacak
Acun Medya'nın çektiği Exatlon Challenge yarışması Netflix'te yayınlanacak
İstanbul'daki etkinlikler ay sonuna kadar durduruldu
İstanbul'daki etkinlikler ay sonuna kadar durduruldu
19 yaşındaki kız, tartıştığı babasını kurşun yağdırarak öldürdü
19 yaşındaki kız, tartıştığı babasını kurşun yağdırarak öldürdü
Günlük burç yorumları 12 Mart 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 12 Mart 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Öğretmen dizisinin 3. bölüm fragmanı yayınlandı! Zeynep, Akif'in sırrını itiraf ediyor
Öğretmen dizisinin 3. bölüm fragmanı yayınlandı! Zeynep, Akif'in sırrını itiraf ediyor
Atletico Madrid, son şampiyonu Liverpool'u eleyerek Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale çıktı
Atletico Madrid, son şampiyonu Liverpool'u eleyerek Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale çıktı
Yeni Malatyaspor maçından sonra, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun aracına taşlı saldırı düzenlendi
Yeni Malatyaspor maçından sonra, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun aracına taşlı saldırı düzenlendi
Paris-Saint Germain, Dortmund'u 2-0 yenerek Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi
Paris-Saint Germain, Dortmund'u 2-0 yenerek Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi
Koronavirüsün Türkiye'ye gelmesiyle el dezenfektanlarının fiyatı yüzde 4 bin arttı
Koronavirüsün Türkiye'ye gelmesiyle el dezenfektanlarının fiyatı yüzde 4 bin arttı
Cem Yılmaz'ın Avrupa turnesi koronavirüs nedeniyle iptal edildi
Cem Yılmaz'ın Avrupa turnesi koronavirüs nedeniyle iptal edildi
Koronavirüse yakalanan Rugani'nin paylaşımında Merih Demiral'ın bulunması, Türk futbolseverleri tedirgin etti
Koronavirüse yakalanan Rugani'nin paylaşımında Merih Demiral'ın bulunması, Türk futbolseverleri tedirgin etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ali Babacan Hulusi Akar James Jeffrey Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Can Yaman Müslüm Gürses Fahrettin Koca Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Adem Büyük Ersun Yanal Fatih Terim Berkay Şahin
Daha Fazla Wuhan Polis Avrupa Vatandaş
Şu an buradasınız: Koronavirüs (Covid 19) sporu vurdu: Real Madrid, Juventus karantinada, La Liga ertelendi, UEFA Euro... - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2020 20:16:40. #1.15#