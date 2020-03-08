Koronavirüs (Covid-19) salgınında ölü sayısı 3 bin 594'e yükseldi
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Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Wuhan, Dünya

Koronavirüs (Covid-19) salgınında ölü sayısı 3 bin 594'e yükseldi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 3 bin 594'e, virüs bulaşmış hasta sayısı ise 106 bin 165'e yükselirken; 59 bin 942 kişi de tedavi edildi.

08.03.2020 09:53 | Son Güncelleme: 08.03.2020 09:53
Koronavirüs (Covid-19) salgınında ölü sayısı 3 bin 594'e yükseldi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 3 bin 594'e, virüs bulaşmış hasta sayısı ise 106 bin 165'e yükselirken; 59 bin 942 kişi de tedavi edildi. Bu sayılara göre son 24 saatte, virüs nedeniyle 100 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı da 3 bin 977 arttı.

Koronavirüs, Çin dışında dünya genelinde de yayılmaya devam ediyor. İtalya'da hız yayılan virüs, Avrupa'yı tehdit ediyor. İtalya'da virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 233'e yükselirken; vaka sayısı da 5 bin 883'e çıktı.

İRAN'DA DA ÖLÜ SAYISI ARTIYORÖte yandan, İran'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısının 145'e, vaka sayısının ise 5 bin 823'e çıktığı duyuruldu. İran'da her gün koronavirüs nedeniyle 15 ila 20 kişi yaşamını yitiriyor.ABD'DE VAKA SAYISINDA ARTIŞABD'de koronavirüs vakaları arttı. Son sayılara göre virüs taşıdığı tespit edilen kişi sayısı 433, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 17'ye yükseldi. Hayatını kaybedenlerin 16'sının Washington, birinin Kaliforniya eyaletinde olduğu açıklandı. Kaliforniya eyaletinde 32, New York kentinde ise 57 vaka bulunuyor.ORTA AVRUPA'DA VAKA SAYILARINDA YÜKSELİŞ

Virüsün İtalya'da hızla yayılmasının ardından Orta Avrupa'daki vaka sayılarında da yükseliş gözlemlendi. Almanya'da vaka sayısı bugün 800'e yükselirken; koronavirüs nedeniyle can kaybı olmadığı belirtildi. Öte yandan, Fransa'da 949 kişide virüs tespit edildiği ve 11 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İspanya'da ise 525 kişide virüs tespit edildiği; 10 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.


Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

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