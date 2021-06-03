Koronavirüs (Covid-19) Salgını ile Mücadele Kapsamında İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nce Alınan Tedbirlere İlişkin Kararlar (03.06.2021/2)
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Koronavirüs (Covid-19) Salgını ile Mücadele Kapsamında İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nce Alınan Tedbirlere İlişkin Kararlar (03.06.2021/2)

Koronavirüs (Covid-19) Salgını ile Mücadele Kapsamında İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nce Alınan Tedbirlere İlişkin Kararlar (03.06.2021/2)
Habermetre - Haberler | Toplum

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 26. maddesi gereği, Valimiz Sayın Mehmet Makas başkanlığında 02. 06. 2021 tarihinde toplanarak koronavirüsle mücadele kapsamında aşağıdaki kararları almıştır.

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 26. maddesi gereği, Valimiz Sayın Mehmet Makas başkanlığında 02. 06. 2021 tarihinde toplanarak koronavirüsle mücadele kapsamında aşağıdaki kararları almıştır.

GÜNDEM GEREĞİ

Koronavirüsle mücadele sürecinde Kamu kurum ve kuruluşlarında iş ve işlemlerin aksatılmaması, vatandaş memnuniyetinin oluşması, kurumlar arası koordinasyonu sağlamak, ilimizde inşaat sezonunun kısa olması nedeni ile planlanan hedeflere ulaşmak için kamu kurum ve kuruluşlarından gelen mesai saatlerinin yeniden düzenlenmesi taleplerinin Valilik Makamına iletilmesi, talep edilen mesai başlangıç ve bitiş saatlerinin Valilik Makamı Olurları ile uygun görülmesi durumunda talep eden kamu kurum ve kuruluşlarında uygulanmasına,

Cumhurbaşkanlığının 14. 04. 2021 tarih ve 2021/8 sayılı Genelgeleri ile Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığının 27. 04. 2021 tarih ve 17665 sayılı yazıları kapsamında belirtilen zorunlu ve istisnai durumlarda (hamile çalışanlar, süt izni kullananlar, engelli personeller, kronik rahatsızlığı olanlar vb. ) ilgili birim amirlerince gerekli tüm düzenlemelerin ve takibin yapılmasına,

21. 03. 2021 tarih ve 03-11 sayılı Meclis kararının 10. maddesinde alınan tüm okullarda öğretmen odalarının kapatılması kararının iptal edilmesine,

Yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. maddeleri uyarınca Meclisimizce alınan kararların eksiksiz uygulanması, ilgili sıralı/sorumlu birim amirlerince uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca da kararların ivedilikle alınmasına karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kaynak: Habermetre

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Koronavirüs (Covid-19) Salgını ile Mücadele Kapsamında İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nce Alınan Tedbirlere İlişkin Kararlar (03.06.2021/2) - Haberler
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