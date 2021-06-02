Koronavirüs (Covid-19) Salgını ile Mücadele Kapsamında İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nce Alınan Tedbirlere İlişkin Kararlar (01.06.2021/2)

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 26. Maddesi gereği, Valimiz Sayın Mehmet Makas Başkanlığında 01. 06. 2021 tarihinde toplanarak koronavirüsle mücadele kapsamında aşağıdaki kararları almıştır.

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 26. Maddesi gereği, Valimiz Sayın Mehmet Makas Başkanlığında 01. 06. 2021 tarihinde toplanarak koronavirüsle mücadele kapsamında aşağıdaki kararları almıştır. GÜNDEM GEREĞİ Kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında uygulanacak tedbirleri belirleyen 01. 06. 2021 tarihli ve 8878 sayılı İçişleri Bakanlığı Genelgesi ve bu doğrultuda alınan 01. 06. 2021 tarih ve 06-01 sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Meclis kararıyla 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren sinema salonlarının da tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan pazar günleri hariç haftanın diğer günlerinde 07. 00¬21. 00 saatleri arasında %50 kapasite (bir koltuk dolu bir koltuk boş) sınırına uyulması kaydıyla faaliyet gösterebilecekleri hükme bağlanmıştır. Öte yandan İçişleri Bakanlığınca Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri ve sektör temsilcileriyle yapılan görüşmeler sonucunda sinema salonlarının faaliyetlerine dair kısıtlamanın bir müddet daha devam etmesine yönelik alınan talepler ile salgınla mücadele tedbirlerinde devamlılığının sağlanması hususu ve 01. 06. 2021 tarihli 8962 sayılı İçişleri Bakanlığı Genelgesi göz önünde bulundurularak İlimiz genelinde sinema salonlarının faaliyetlerine 01 Temmuz 2021 tarihine kadar ara verilmesine, Yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72 . maddeleri uyarınca Meclisimizce alınan kararların eksiksiz uygulanması, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca da kararların ivedilikle alınması, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur

Kaynak: Habermetre