Koronavirüs (Covid-19): Sağlık Bakanı Koca yurt dışı dönüşleri için 14 gün kuralını açıkladı
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Sağlık
BBC

Koronavirüs (Covid-19): Sağlık Bakanı Koca yurt dışı dönüşleri için 14 gün kuralını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs için alınan tedbirler kapsamında, yurt dışından son 14 gün içinde Türkiye'ye dönenlerin, ilk 14 günlerini evlerinde geçirmeleri gerektiğini söyledi.

09.03.2020 02:00 | Son Güncelleme: 09.03.2020 02:00
Koronavirüs (Covid-19): Sağlık Bakanı Koca yurt dışı dönüşleri için 14 gün kuralını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs için alınan tedbirler kapsamında, yurt dışından son 14 gün içinde Türkiye'ye dönenlerin, ilk 14 günlerini evlerinde geçirmeleri gerektiğini söyledi.

Fahrettin Koca, Pazar akşamı Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sorumluluk büyük, tedbirler çok basit. Lütfen uyalım" dedi.

Bakan Koca ayrıca Birleşmiş Milletler'e bağlı Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) Pazar akşamı itibarıyla Covid-19 hastalığına yol açan koronavirüsle ilgili son güncel verilerini paylaştı.

Türkiye'de yetkililer şu ana kadar 1300'den fazla kişi üzerinde yapılan testlerde kimsede koronavirüs görülmediğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı gerekmedikçe yurt dışı seyahatten kaçınılmasını tavsiye ediyor.

Virüse yakalananlarda hangi belirtilere rastlanıyor?

Virüse yakalananlarda önce yüksek ateş başlıyor. Ardından kuru öksürük şikayetleri gözleniyor. Bir haftanın sonunda ise nefes darlığı sorunları ortaya çıkıyor.

Çin'de bazı hastaların hastanede uzun süreli tedavi altına alınması gerekmişti.

Ancak şu an eldeki bilgiler sadece hastaneye kaldırılan ağır hastaların yaşadıklarıyla sınırlı.

Virüse yakalanıp daha hafif bir şekide atlatan olup olmadığı konusunda detaylı bir bilgi henüz yok.

Koronavirüs orta derece soğuk algınlığından, ölüme varacak semptomlara yol açabiliyor.

WHO, koronavirüs nedeniyle "uluslararası kamu sağlığı acil durumu" ilan etmişti.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
BBC

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