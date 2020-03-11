Koronavirüs (Covid-19): Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'deki ilk virüs vakasını açıkladı
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Sağlık
BBC

Koronavirüs (Covid-19): Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'deki ilk virüs vakasını açıkladı

Fahrettin Koca günün ilk saatlerinde, koronavirüs şüphesi olan bir kişinin test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

11.03.2020 12:05 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:05
Koronavirüs (Covid-19): Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'deki ilk virüs vakasını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca günün ilk saatlerinde düzenlediği basın toplantısında, koronavirüs şüphesi olan bir kişinin test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı. Erkek hastanın genel durumunun iyi olduğunu söyleyen Koca, bu kişinin Avrupa'dan döndüğünü belirterek "Yurt dışına zorunlu olmadıkça çıkmayın" dedi.

Ankara'da konuşan Fahrettin Koca, hastanın yaşına ve bulunduğu şehre dair bilgi vermedi.

Hastanın yüksek ateş ve öksürük bulgularının araştırılması sonucu teşhisin konduğunu söyleyen Koca, bu kişinin ailesinin ve yakın çevresinin de "gözetim altında olduğunu" kaydetti.

Koca, "İnsanların ülkeden ülkeye hareket halinde olduğu bir dünyada bazı sonuçları maalesef önlemek mümkün değil" dedi.

Tüm Sağlık Bakanlığı personelinin izinleri iptal edildi

Sağlık Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamayla, tüm personelin izinlerinin ikinci bir emre kadar iptal edildiğini duyurdu.

Açıklamada, "Covid-19 salgını sebebiyle Genel Müdürlüğümüz, merkez ve taşra teşkilatında çalışan tüm personelin ikinci bir emre kadar yıllık izinleri iptal edilmiştir" denildi.

Türkiye'de yurt dışı dönüşleri için '14 gün kuralı'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Pazar akşamı yaptığı açıklamada da, koronavirüs için alınan tedbirler kapsamında, yurt dışından son 14 gün içinde Türkiye'ye dönenlerin, ilk 14 günlerini evlerinde geçirmeleri gerektiğini söylemişti.

Koronavirüsten nasıl korunabilirsiniz?

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) virüsten korunmak için şu tavsiyelerde bulunuyor:





Virüs ne kadar ölümcül?

WHO'nun 44 bin hastaya dayandırdığı araştırma verilere göre virüsün bulaştığı kişilerin:

Koronavirüsün neden olduğu Covid-19 hastalığından ölenlerin oranı %1 ila %2 arasında. Hastalığın 9 yaşın altındaki çocuklarda pek görülmediği 80 yaş üzerinde ve solunum yolları hastalıkları olanlarda ise ölümcüllük oranının çok yükseldiği anlaşılıyor.

Ama bildirilen rakamların hepsi güvenilir değil.

Her yıl yaklaşık bir milyar kişi sıradan soğuk algınlığı yaşıyor ve bu hastalıktan ölenlerin sayısı 290 bin ila 650 bin arasında değişiyor. Grip vakalarının ciddiyeti her yıl değişiyor.

SARS salgınında ölüm oranı Koronavirüs'e göre çok daha yüksekti ve hastalığa yakalananların yüzde 9'u hayatlarını kaybetmişti.

Ancak koronavirüsün bulaşmasıyla başlayan hastalık sürecinin görece uzun olduğu ve ölü sayısının ilerleyen günlerde artabileceği uyarıları da yapılıyor.

Henüz salgının boyutları da tam olarak bilinmediği için bu yeni virüsün yol açabileceği ölümlere dair bir tahmin yürütmek zorlaşıyor.

Aralık ayında Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs, bugüne kadar 118 ülkeye yayıldı. Koronavirüsün tespit edildiği kişilerin sayısı 119 bini, virüsün yol açtığı Covid-19 hastalığı yüzünden ölenlerin sayısı 4 bin 300'ü aştı.





Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
BBC

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