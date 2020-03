Koronavirüs (Covid-19): New York eyaletindeki bir kentte virüsle mücadele için 'karantina bölgesi'... New York Valisi Andrew Cuomo, eyaletin kuzeyindeki New Rochelle kentinde 1,6 kilometre uzunluğunda bir alanda "karantina bölgesi" oluşturulduğunu açıkladı.

New York Valisi Andrew Cuomo koronavirüsle mücadele amacıyla eyaletin kuzeyindeki New Rochelle kentinde 1,6 kilometre uzunluğunda bir alanda "özel bir bölge" oluşturulduğunu açıkladı. Yaklaşık 77 bin nüfuslu New Rochelle'de ulusal muhafız birlikleri de görev yapacak. Ulusal muhafız birlikleri, sokakların temizlenmesine ve halka yiyecek dağıtılmasına yardımcı olacak. New York'a yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki kentte okullar ve ibadethaneler de iki hafta kapalı olacak. Vali Andrew Cuomo, "ABD'de muhtemelen en büyük koronavirüs kümesi New Rochell'de" dedi.







New Rochelle'daki "karantina bölgesi", sağlık yetkililerince yakından izlenen bir sinagogun etrafında oluşturuldu. Kentte virüsü yayan kişinin sık sık sinagoga gittiği düşünülen 50'li yaşlardaki bir erkek olduğu sanılıyor. Düzenli olarak sinagoga gittikleri belirtilen 1000 kadar kişi karantinaya alındı.







ABD'de vaka sayısı 1000'e yaklaştı ABD'de koronavirüs vakalarının sayısı 981. Virüs sonucu hayatın kaybedenlerin sayısı ise 30. En çok vakanın görüldüğü eyelet ise New York. Eyaletteki vakaların 108'i, New Rochelle'a bağlı Westchester County bölgesinde görüldü. 8 milyon nüfuslu New York kentinin merkezindeki koronavirüs vakası ise 36 olarak açıklandı. Şehirde son olarak Birleşmiş Milletler Genel Merkezi, koronavirüs endişesi nedeniyle ziyaretçilere kapatıldı. ABD'de Demokratların Senato'daki lideri Chuck Schumer, koronavirüs testlerinde geri kaldıkları uyarısında bulundu.







Beyaz Saray: Trump'a koronavirüs tetsi yapılmadı Beyaz Saray ise ABD Başkanı Donald Trump'a koronavirüs testi yapılmadığını açıklandı. Trump düzenlediği son basın toplantısında, bu konudaki soruları yanıtsız bırakmıştı. Yeni Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Mark Meadows dahil Cumhuriyetçi Parti'nin önde gelen beş ismi ise kendilerini karantinaya aldıklarını açıklamıştı.