Koronavirüs (Covid-19) İtalya'dan Avrupa'ya yayılıyor

26.02.2020 05:35 | Son Güncelleme: 26.02.2020 05:35

Avrupa'da yeni koronavirüs Covid-19 vakasının görüldüğü ülkelerin sayısı artıyor. Vakaların da doğrudan İtalya'daki salgınla bağlantılı olduğu görülüyor.

Avusturya, Hırvatistan ve İsviçre ve Kuzey Afrika'da da Cezayir, ülkelerinde görülen vakaların İtalya'ya seyahat eden hastalardan kaynaklandığını söyledi.

Koronavirüs testinin pozitif çıktığı ilk Latin Amerika ülkesi ise Brezilya oldu. Virüsü kapan Brezilyalının, İtalya'dan ülkeye uçtuğu belirtildi.

Koronavirüsün Avrupa'da en etkili olduğu ülke olan İtalya'da 300'den fazla vaka görüldü, 11 kişi de virüs nedeniyle öldü.

Ama İtalya'nın komşuları, 'orantısız bir önlem' olacağı gerekçesiyle sınırları kapatmıyor.

Salı günü toplanan Fransa, Almanya, İtalya Sağlık Bakanları ile Avrupa Komisyonu yetkilileri sınırların açık tutulacağını söyledi.

İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza "Sınırlara saygı duymayan bir virüsten bahsediyoruz" dedi.

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn da komşuların durumu 'çok, hem de çok ciddiye aldıklarını' ifade etti.

İngiltere'de, tatillerini İtalya'nın kuzeyinde geçirip ülkeye dönen öğrenciler evlerine gönderildi. Hükümet, seyahat edenler için yeni yönetmelik hazırlıyor.

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock İtalya'dan uçuşları durdurma planları olmadığını söyledi. Hancock, "İtalya'ya bakın, Çin'den tüm uçuşları durdurdular ama şimdi Avrupa'da virüsten en kötü etkilenen ülke yine İtalya" dedi.

Avrupa'da son durum ne?

Dünya genelinde durum ne?

İtalya, Çin'nden sonra en fazla vakanın görüldüğü üç ülkeden biri oldu. İran'da 100'e yakın kişide koronavirüs görüldü ama rakamın çok daha yüksek olduğu tahmin ediliyor. Virüsün İran Sağlık Bakanı yardımcısına da bulaşmış olması salgının hızla yayıldığına işaret ediyor.

Güney Kore'de koronavirüs 1000'den fazla kişide görüldü, 10 kişi virüsten dolayı öldü. Çin'den sonra en fazla vakanın görüldüğü ülke de Güney Kore.

Brezilya'da, kısa bir süre önce İtalya'ya gidip ülkeye dönen 61 yaşındaki bir erkekteki ilk test sonuçlarının pozitif çıktığı bildirildi.

Sao Paulo'da yaşayan kişiye nihai tanı konulabilmesi için bir test daha yapılacağı belirtildi.

İsmi paylaşılmayan kişinin İtalya'da bulunduğu tarihlerin karnaval dönemine denk geldiği, dolayısıyla virüsün çok daha fazla kişiye bulaşmış olabileceği ifade ediliyor.

Çin'de 80 bine yakın kişi virüsten etkilendi, yaklaşık 2.700 kişi de öldü. Ama enfeksiyonun yayılma hızında düşüş olduğu belirtiliyor. Dikkatler ülkeler arası geçişlere odaklandı.

Dünya Sağlık Örgütü'nün Başkanı, Çin dışındaki vakalardaki ani artışın 'kaygı verici' olduğunu söyledi.

Salgının pandemiye dönüşebileceği uyarıları da yapılıyor.

ABD Başkanı Mike Pompeo da tüm dünyaya seslenip 'koronavirüsle ilgili gerçeğin söylenmesi' çağrısında bulundu. Pompeo, İran'ın salgınla ilgili 'hayati ayrıntıları saklamış olabileceğine' dair kaygılar olduğunu ifade etti.

Londra King's College Üniversitesi'nden Dr. Nathalie MacDermott da İran'ın yeterli bilgilendirmeyi yapmadığı endişlesini dile getirdi.

Dr. MacDermott, bildirilen ölümlerin en çok yaşlılarda görüldüğünü söyledi ve "Buzdağının yalnızca görünen yüzünü duyuyor ve altındaki büyük kütleyi kaçırıyor gibiyiz. Sağlığı yerinde olmayan gençler olabilir" dedi.

Türkiye, Afganistan, Bahreyn, Irak ve Oman, İran'a seyahat sınırlandırılması uyguluyor.