Karantina altındaki İtalya'da sosyal aktiviteler video konferansla devam ediyor
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BBC

Karantina altındaki İtalya'da sosyal aktiviteler video konferansla devam ediyor

Dünyada koronavirüs salgını sebebiyle tamamı karantina altına alınan ilk ülke olan İtalya'da, insanlar evden çıkmadan video konferanslarla sosyal aktivitelerine devam ediyor. Müze, sinema ve galerilerin kapatılması sonrasında tüm etkinlikler sanal ortamdan yürütülmeye başlandı.

12.03.2020 13:30 | Son Güncelleme: 12.03.2020 14:48
Karantina altındaki İtalya'da sosyal aktiviteler video konferansla devam ediyor

İtalya'da halk, evden çıkmadan da olsa aktif, bağlantıda ve dayanışma içinde kalmanın çözümlerini bulmaya başladı. Ülkede aşama aşama sıkılaştırılan tedbirlerle tüm okullar kapatıldı; seyahatler kısıtlandırıldı; toplanma yasağı getirildi; spor etkinlikleri durduruldu; sinema, müze, tiyatrolar kapatıldı. Son olarak da dün akşam açıklanan ek tedbirlerle, bugüne kadar açık kalan mağazalar, restoranlar, barlar da kapatıldı. Bugünden itibaren yalnızca temel kamu hizmeti kategorisindeki eczane, süpermarket, banka, postane, fabrika gibi kurum ve işletmeler açık.

VATANDAŞLARA 'EVDEN ÇIKMAYIN' ÇAĞRISI YAPILIYOR

İnsanlar arasındaki teması en aza indirerek virüsün yayılmasını kontrol altına alma amacı taşıyan bu tedbirler kapsamında halka "evinizden çıkmayın" çağrısı yapılıyor. İş, sağlık, ya da gıda gibi temel ihtiyaçlar gerekçesiyle evden çıkanların, polis kontrolüyle karşılaşırlarsa bu gerekçelerini yazılı olarak bildirmeleri gerekiyor. Gerekçesiz olarak ya da temel ihtiyaç sayılmayan nedenlerle dışarıda "yakalanan" kişilere cezalar kesilmeye başlandı.

DANS, SPOR VE EĞİTİM SANAL ORTAMDA DEVAM EDİYOR

Şimdilik 25 Mart'a kadar geçerli olması öngörülen bu tedbirler, evden çıkmadan da olsa sosyal bağlarını koparmak istemeyenleri yeni çözüm arayışlarına itti. İtalyanlar, fiziken olmasa da sanal olarak buluşmak, dayanışma içinde kalmak, evden çıkmadan da kültür-sanatla iç içe olabilmek için formüller bulmaya başladı.Eğitime 3 Nisan'a kadar ara veren okullardan bazıları video konferans yöntemiyle dersleri sürdürmeye çalışıyor. Spor salonlarının, dans ve yoga kurslarının da kapatılması üzerine bu aktiviteler de sanal ortama taşınmaya başladı. Grup halinde video konferans yöntemiyle yapılan spor ve yoga dersleriyle, evlerine kapanmış insanların yalnızlık hissinden biraz da olsa kurtulması amaçlanıyor.

SANAT ESERLERİ SOSYAL MEDYADA ANLATILIYOR

İtalya'nın ve dünyanın en tanınmış müzelerinden Floransa'daki Uffizi'nin de aralarında yer aldığı bazı müzeler sanat eserlerinin görüntülerini internette ve sosyal medyada paylaşıyor. Uffizi, 14. yüzyıldaki veba salgınını arka planına alan Giovanni Boccaccio'nun "Decameron" kitabından ilhamla, sosyal medyada "Uffizi Decameron" başlıklı bir kampanya başlattı. Her gün müzedeki bir sanat eseri uzmanların anlatımıyla sosyal medyada yayımlanıyor. Milano Sinema Evi de, evlerinden çıkamayan insanların erişebilmesi için arşivini internet ortamına açtı.

İTALYAN KÜLTÜR BAKANI: KÜLTÜR EVLERE ULAŞABİLİR

Kültür Bakanı Dario Franceschini, sinema, tiyatro, konser salonu ve müzelerin kapalı olması nedeniyle televizyon kanallarına kültür-sanat programlarına ağırlık vermeleri çağrısı yaptı. Franceschini, kültür-sanat alanında faaliyet gösteren mekanların kapanmasının "acı verici ancak gerekli bir seçim" olduğunu belirtti ve "Yine de kültür evlere ulaşabilir" dedi.

Başbakan Giuseppe Conte tarafından dün akşam açıklanan yeni tedbirlerle restoranlar, barlar, mağazalar kapatılırken, temel kamu hizmeti verdiği gerekçesiyle açık tutulan yerler arasında eczane ve süpermarketlerin yanı sıra gazete bayileri de var.

Basın-yayından sorumlu Başbakanlık Müsteşarı Andrea Martella, matbaa ve gazete bayilerinin açık kalacağını duyurduğu mesajında "Kamu hizmetlerinin ve demokrasinin korunmasında temel göreve sahip olan tüm haberleşme zincirinin işlemeyi sürdüreceğini" söyledi.

BBC

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