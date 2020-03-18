Koronavirüs (Covid-19): Dünya Sağlık Örgütü'nün 'el yıkama' tavsiyesi, suya erişimi olmayan...
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Sağlık ›› Koronavirüs (Covid-19): Dünya Sağlık Örgütü'nün 'el yıkama' tavsiyesi, suya erişimi olmayan... - Haberler
Dünya Sağlık Örgütü, Kenya, Sağlık
BBC

Koronavirüs (Covid-19): Dünya Sağlık Örgütü'nün 'el yıkama' tavsiyesi, suya erişimi olmayan...

Dünya Sağlık Örgütü koronavirüsün yayılmasına karşı el yıkama tavsiyesinde bulunuyor ama gelişmekte olan ülkelerde yaşayan milyonlarca kişinin temiz suya erişimi yok. Kenya da bu ülkelerden biri.

18.03.2020 15:20 | Son Güncelleme: 18.03.2020 15:20
Koronavirüs (Covid-19): Dünya Sağlık Örgütü'nün 'el yıkama' tavsiyesi, suya erişimi olmayan...

Avrupa ve gelişmiş ülkelerin çoğu koronavirüs önlemleri kapsamında bir dizi önlem alırken, az gelişmiş ülkelerde yaşayan milyonlarca kişi ise Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) "Ellerinizi yıkayın" ve "Mesafenizi koruyun" çağrılarına uyacak imkanlara sahip değil.

Yaklaşık bir milyar kişi yoksul semt koşullarında yaşıyor. Bu rakam, dünyadaki kent nüfusunun % 30'una denk geliyor. Bu barınma şartlarında havalandırma, kanalizasyon tesisleri kısıtlı, hastalıklar hızla ve kolaylıkla yayılıyor.

43 yaşındaki Celestine Adhiambo, Nairobi'nin gecekondu semti Mukuru'da eşi ve altı çocuğuyla birlikte yaşıyor. Ailenin bir odalı evinde su ve elektirik yok. Adhiambo, çocuklarının diğer çocuklarla iç içe olduğunu ve mesafeyi korumalarının neredeyse imkansız olduğunu söylüyor.

BBC'ye konuşan Adhiambo, "Bizim için bir enfeksiyon durumunda çocukları birbirilerine mesafeli tutmak mümkün değil. Yeterli açık alanımız yok, yer yok. Hükümet enfeksiyon kapanları hastaneye yatırmalı" diyor.

Eşi marangoz. Çalıştığı günlerde yaklaşık 400 Kenya Şilingi (4 dolar) kazanıyor. Aile her gün 10 kova su için yaklaşık 50 şiling harcıyor.

Ama su tedariki istikrarlı değil. Su bulunmadığında aile hızla aldıkları duştan da mahrum kalıyor.

Mukuru'da yaklaşık bir milyon kişi yaşıyor. Evler karton mukavvadan veya plastik malzemelerden inşa edilmiş.

Maddi durumu biraz daha iyi olanların evleri ise oluklu saçtan yapılmış. Atıklar toplanmıyor, çoğu nehre karışıyor.





Yerel sivil toplum kuruluşu Mercy Mukuru bölgede dört ilkokuldan sorumlu. Burada yaklaşık 7 bin öğrenci var. Mercy Mukuru'nun başkanı Mary Killeen'e göre öğrencilerin neredeyse yarısının sabun alacak durumu yok.

Adhiambo, "Endişeliyim. Virüs bizim muhite yayılırsa çok kötü olur" diyor.

'Kalabalık evler'

Orta ve Batı Afrika'da birçok ülkede çalışan eski WHO temsilcisi Dr Pierre Mpele, Afrikalı evlerde genelde ailelerin kalabalık yaşadığını ve bazı durumlarda küçük bir evde 12 kişinin kaldığını söyledi. Mpele, "Birçok yerde insanların kendilerini karantinaya almaları mümkün değil" diyor.

Su sıkıntısı yaşayanlar yalnızca yoksul semtlerde yaşayanlar değil. Johannesburg ve Chennai da geçen sene neredeyse susuz kaldı.

Chennai'nin kırsal bölgesinde yaşayan iki çocuk annesi Shanthi Sasindranath BBC'ye durumu anlattı:

"Geçen seneki gibi su sıkıntısı yaşanırsa, ellerimizi birkaç kere yıkamak için gereken temiz suya erişim sağlamak çok güç olacak."

Geçen sene yaşanan su kesintileri sırasında ailesi, 50 kilometreden uzak mesafedeki tarım bölgelerinden işlenmemiş su satın alabiliyordu.

Çok az sayıda umumi tuvalet ve su tedarik noktaları var. Sasindranath, halkın sağlıkla ilgili yapılan uyarıları dikkate almadıklarını söylüyor:

"Trenlerde insanlar birkaç santim mesafedekilerin yüzlerine öksürüyor, üstelik ağızlarını kapatmadan. Ben uyardığımda da bazıları özür dilecek, bazıları ise kavga çıkaracak."





'Hükümetler yardım etmeli'

Arkadaşları ve akrabaları da her gün evlerine ziyarete geliyor. Sasindranath insanlarla teması nasıl aza indirebileceğini düşünüyor:

"Çocuklarıma ellerini yavaş ve dikkatle yıkamalarını söylüyorum. Dışarıdan her geldiklerinde ellerini yıkamaları uyarısında bulunuyor. Yalnızca beş dakikalığına çıkmış olsalar bile. Ailece eskisi kadar seyahat etmiyoruz."

Glasgow Üniversitesi'nde sağlık hizmetleri konusunda uzman Dr Poppy Lamberton hükümetlerin virüsle mücadelelerini kuvvetlendirmeleri uyarısı yapıyor:

"Bazı hükümetler yoksul ama bireyler kadar yoksul değiller. Salgın durumunda tüm toplumu tecrit edebiliyor olmaları lazım."

WHO, pandemiyle mücadelede hükümetlere destek sağlamaya çalıştıklarını söylüyor ama Dr Mpele örgütün gelişmekte olan ülkelerde kullanılacak bir rehber hazırlaması gerektiği görüşünde.

Dr Mpele, Afrika'da çok büyük bir kriz yaşanmadan önce toplum liderlerinin de bir araya gelip ortak çaba içinde olmaları gerektiği çağrısı yapıyor:

"Virüsün Afrika'da hızla yayılmıyor olması umut ışığı yaratıyor. Vakaların çoğu Çin'den veya Avrupa'dan gelenlerde çıktı. Neden hızla yayılmadığını bilmiyoruz."

WHO, Afrika'da hiç seyahat etmeyen yerel halkta virüs bulaşanların sayısının düşük olduğunu bildirdi ve en uygun stratejinin yayılmasını durdurma olduğunu söyledi.

Mukuru'da ise son haftalardaki durumda hiçbir değişiklik yok.

Adhiambo savunmasız hissettiğini ve yapabildiği tek şeyin virüsün bölgelerine gelmemesi için dua etmek olduğunu söylüyor.





Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

BBC

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

'Virüslüyüm' diyen kadını umursamayıp ilişkiye girdi, sonucu ağır oldu Haber
"Virüslüyüm" diyen kadını umursamayıp ilişkiye girdi, sonucu ağır oldu
Sosyal medyaya damga vurdu! 'Paniğe kapılmayın' sözünü en iyi anlatan görüntü Haber
Sosyal medyaya damga vurdu! "Paniğe kapılmayın" sözünü en iyi anlatan görüntü
Avrupa'da, 28 yaşındaki Türk kadın virüs sebebiyle hayatını kaybetti Haber
Avrupa'da, 28 yaşındaki Türk kadın virüs sebebiyle hayatını kaybetti
Sağlık Bakanı Koca açıkladı! Koronavirüs vaka sayısı arttı Haber
Sağlık Bakanı Koca açıkladı! Koronavirüs vaka sayısı arttı
Alabora olan 78 milyon dolarlık yatın kime ait olduğu ortaya çıktı Haber
Alabora olan 78 milyon dolarlık yatın kime ait olduğu ortaya çıktı
Kendini eve kapatan İrem'in koronavirüs videosuna tepki yağdı Haber
Kendini eve kapatan İrem'in koronavirüs videosuna tepki yağdı
'Paniğe gerek yok' uyarılarına rağmen un fabrikasında uzun kuyruklar oluştu
"Paniğe gerek yok" uyarılarına rağmen un fabrikasında uzun kuyruklar oluştu
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü
Erdoğan 'Güzel bir tablo bizi bekliyor' deyip önümüzdeki birkaç haftalık dönemi işaret etti
Erdoğan "Güzel bir tablo bizi bekliyor" deyip önümüzdeki birkaç haftalık dönemi işaret etti
Park ettiği yeri unutan vatandaş, aracına polisin yardımıyla 3 gün sonra kavuştu
Park ettiği yeri unutan vatandaş, aracına polisin yardımıyla 3 gün sonra kavuştu
Libya İçişleri Bakanlığı: Esed rejimi, Hizbullah ve İran Hafter'e destek için Libya'ya savaşçı gönderiyor
Libya İçişleri Bakanlığı: Esed rejimi, Hizbullah ve İran Hafter'e destek için Libya'ya savaşçı gönderiyor
Sakarya'da cemaatle namaz kılma isteği tartışmaya dönüştü
Sakarya'da cemaatle namaz kılma isteği tartışmaya dönüştü
Son Dakika: Motorine 27 kuruş indirim geldi
Son Dakika: Motorine 27 kuruş indirim geldi
Galatasaray, koronavirüs önlemleri nedeniyle bugünkü antrenmanını iptal etti
Galatasaray, koronavirüs önlemleri nedeniyle bugünkü antrenmanını iptal etti
WhatsApp, koronavirüsle ilgili sahte haber yapanlara karşı iki yeni girişim başlattı
WhatsApp, koronavirüsle ilgili sahte haber yapanlara karşı iki yeni girişim başlattı
İran'da korkutan koronavirüs senaryosu: Ölü sayısı 3 milyonu geçebilir
İran'da korkutan koronavirüs senaryosu: Ölü sayısı 3 milyonu geçebilir
Son Dakika: N95, FFP2 ve FFP3 maskeleri artık eczanelerden reçeteyle temin edilecek
Son Dakika: N95, FFP2 ve FFP3 maskeleri artık eczanelerden reçeteyle temin edilecek
Antalya'da dinozor maketleri de dezenfekte edildi
Antalya'da dinozor maketleri de dezenfekte edildi
Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlendirdiği söylenen kelle paça çorbasına talep arttı
Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlendirdiği söylenen kelle paça çorbasına talep arttı
Tulum sanatçısı Taksim Meydanı'nda vatandaşlarla 'Çanakkale Türküsü'nü söyledi
Tulum sanatçısı Taksim Meydanı'nda vatandaşlarla "Çanakkale Türküsü"nü söyledi
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan Doç. Dr. Oytun Erbaş'ın tuzlu su önerisine yanıt: Virüs, tuzlu suda daha çok yaşayabilir
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan Doç. Dr. Oytun Erbaş'ın tuzlu su önerisine yanıt: Virüs, tuzlu suda daha çok...
Juventus'un Fransız yıldızı Matuidi koronavirüse yakalandı
Juventus'un Fransız yıldızı Matuidi koronavirüse yakalandı
New York Valisi Cuomo'dan korkutan koronavirüs açıklaması: Salgın 45 gün içinde zirveye çıkabilir
New York Valisi Cuomo'dan korkutan koronavirüs açıklaması: Salgın 45 gün içinde zirveye çıkabilir
Yatırım bankası Goldman Sachs'ın koronavirüs tahminleri internete sızdı
Yatırım bankası Goldman Sachs'ın koronavirüs tahminleri internete sızdı
Denizli Valisi Karahan, umreden dönen 2 kişide koronavirüs şüphesi olduğunu açıkladı
Denizli Valisi Karahan, umreden dönen 2 kişide koronavirüs şüphesi olduğunu açıkladı
Uzaktan eğitimde ilk dersi Bakan Ziya Selçuk verecek
Uzaktan eğitimde ilk dersi Bakan Ziya Selçuk verecek
Yargıtay, EDOK eski komutanı Metin İyidil'in beraat kararının bozulmasını talep etti
Yargıtay, EDOK eski komutanı Metin İyidil'in beraat kararının bozulmasını talep etti
Son dakika: İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 500'e yükseldi
Son dakika: İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 500'e yükseldi
Soma'da insan vücuduna ait 4 parça daha bulundu
Soma'da insan vücuduna ait 4 parça daha bulundu
AK Partili Cahit Özkan, Almanya dönüşü 14 gün kuralına uymayan HDP'li Meral Beştaş'a tepki gösterdi
AK Partili Cahit Özkan, Almanya dönüşü 14 gün kuralına uymayan HDP'li Meral Beştaş'a tepki gösterdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Süleyman Soylu Abdülhamit Gül Vladimir Putin Mehmet Cahit Turhan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Rita Wilson Şeyma Subaşı Fahrettin Koca
Spor Adem Büyük Okan Buruk Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Malcolm Thomas
Daha Fazla Türk Mart Wuhan Almanya
Şu an buradasınız: Koronavirüs (Covid-19): Dünya Sağlık Örgütü'nün 'el yıkama' tavsiyesi, suya erişimi olmayan... - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.3.2020 16:48:06. #1.15#
title