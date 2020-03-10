Koronavirüs (Covid-19): Çin'de ölenlerin sayısı 3 bin 139'a yükseldi
Çin’de koronavirüs (Covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 139’a çıktı.
10.03.2020 08:47 | Son Güncelleme: 10.03.2020 08:47
Çin'de koronavirüs (Covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 139'a çıktı.
Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre ülkede Covid-19 salgını nedeniyle son 24 saatte 17 kişi yaşamını yitirdi, 19 vaka tespit edildi. Euronews.com'da Görüntüle
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Kaynak: Euronews.com