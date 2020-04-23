Koronavirüs çocukların mutluluğuna engel olamadı Koronavirüs çocukların mutluluğuna engel olamadı Bayramı evlerinde geçiren çocuklar için şarkı ve bayraklı sürpriz Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bu yılki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını evlerinde geçirmek zorunda kalan minikler...

Koronavirüs çocukların mutluluğuna engel olamadı

Bayramı evlerinde geçiren çocuklar için şarkı ve bayraklı sürpriz

ESKİŞEHİR - Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bu yılki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını evlerinde geçirmek zorunda kalan minikler için Tepebaşı Belediyesi sürpriz hazırladı.

Tepebaşı Belediyesi tarafından bu yıl, Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramına denk gelmesi nedeniyle çocuk için sürpriz hazırladı. Görevliler, bayramı evlerinde geçirmek zorunda kalan minikler için hazırlanan araçla mahalleleri dolaşarak şarkılar çaldı. Ayrıca dağıtılan Türk bayraklarını da dalgalandıran, buruk geçirdikleri 23 Nisan'da bir nebze olsun mutlu oldular.

"Ben burada çok sıkılmıştım, bize geldiler teşekkür ederiz"

Hazırlanan sürpriz hakkında duygularını dile getiren 11 yaşındaki Sezer Fener, "23 Nisan benim için çok güzel ve neşeli geçiyor. Atamızın bize en büyük armağanı. Ben çok gururlanıyorum. Okula gidemesek de burada bayramımızı kutluyoruz. Çok duygulandım. Ben burada çok sıkılmıştım, bize geldiler teşekkür ederiz. İyi ki gelmişler" ifadelerini kullandı.

"Evimize geldiklerinde çok şaşırdım"

Ayrıca 8 yaşındaki Nuri Özgür Uysal ise, "Çok güzel hissettim. Ahmet Ataç'a teşekkür ediyorum. Evde televizyon izliyordum ve sıkılıyordum. Evimize geldiklerinde çok şaşırdım. 23 Nisan benim için çok güzel geçti" dedi.

Kaynak: İHA