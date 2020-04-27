'Koronavirüs' çizgi roman oluyor ADANA'da daha önce 15 Temmuz darbe girişimini çizgi roman haline getiren karikatürist Erbil Işın (60), bu kez tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınını çizgi romana dönüştürmeye başladı.

ADANA'da daha önce 15 Temmuz darbe girişimini çizgi roman haline getiren karikatürist Erbil Işın (60), bu kez tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınını çizgi romana dönüştürmeye başladı. Sosyal izolasyona uyarak evde kalan Işın, çizgi romanını bir aya kadar tamamlanacağını söyledi.

Evinin bir bölümünü resim atölyesine çeviren Erbil Işın, 15 Temmuz darbe girişiminde şehit edilen Astsubay Ömer Halisdemir'in kahramanlığından etkilenerek olayların ardından darbe gecesinin karikatürünü çizmeye başladı. Darbe girişimi gecesinde yaşananları 3 yıl önce 100 sayfalık çizgi roman haline getiren Işın, bugüne kadar çok sayıda çizgi roman hazırladığını, amacının gelecek kuşakların darbe girişimini daha iyi anlaması olduğunu söyledi. Işın, bu kez tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının başlangıcından, gelinen son aşamasını çizgi romana dönüştürmeye başladı.

Yaşanan gelişmeleri takip ederek çizimlerini bitirme aşamasına gelen Işın, "Sosyal izolasyona uyarak evde kalıyorum. Daha önce 15 Temmuz darbe girişiminde yaşanan olayları kitap haline etirmiştim. Bu kez, koronavirüs salgının sırasında dünyada ne yaşanıyorsa çizerek bir eser ortaya çıkarıyorum" dedi.Işın, çizgi romanını bir aya kadar tamamlanacağını da söyledi.

Kaynak: DHA