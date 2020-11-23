Koronavirüs: Çin uluslararası seyahatler için 'kare kod'lu küresel izleme mekanizması önerdi

Çin Devlet Başkanı Şi Jinping, uluslararası seyahatlerin yeniden kesintisiz başlamasını sağlamak için kare kodların (QR kodu) kullanılacağı küresel bir izleme mekanizmasının kurulması çağrısında bulundu.

Çin Devlet Başkanı Şi Jinping, uluslararası seyahatlerin yeniden kesintisiz başlamasını sağlamak için kare kodların (QR kodu) kullanılacağı küresel bir izleme mekanizmasının kurulması çağrısında bulundu.

Şi, "Politikalarımızı ve standartlarımızı uyumlu hale getirmemiz ve düzenli insan akışını kolaylaştıracak yöntemler belirlememiz gerekiyor" dedi.

Çin, kare kodların yolcuların sağlık durumunun tespiti için kullanılabileceğini söylüyor.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (Human Rights Watch) ise bu kodların siyasi amaçlı olarak insanları izlemek için kullanılabileceği uyarısında bulundu.

'Küresel ekonomi normale dönmeli'

Çin lideri bu açıklamasını hafta sonunda Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde internet üzerinden gerçekleştirilen G20 zirvesinde yaptı.

Şinhua Haber Ajansı'na göre Şi, kare kodların "nükleik asit testi sonuçlarına göre düzenlenmiş sağlık sertifikaları" olacağını belirterek "Daha fazla ülkenin bu mekanizmaya katılmasını umuyoruz" dedi.Kare kodlar, cep telefonlarıyla okunabiliyor.

Şi, konuşmasında ayrıca 'küresel ve endüstriyel tedarik zincirlerinin yeniden tesisi" ve "temel sağlık malzemelerinin ticaretinin serbest bırakılması" dahil, küresel ekonomin yeniden işlemeye başlaması gerektiğini söyledi.

Koronavirüs vakalarındaki artış, birçok ülke için seyahat sınırlamalarının kaldırılmasını zorlaştırıyor.

Örneğin Singapur ile Hong Kong arasındaki seyahatlerin bu hafta sonunda yeniden başlaması planlanıyordu. Ancak vakalardaki ani artış nedeniyle bu plan ertelendi.

'Truva atı'

İnsan Hakları İzleme Örgütü Human Rights Watch'un Başkanı Kenneth Roth, Şi'nin önerisine şüpheyle yaklaşarak sağlık için başlatılacak bu uygulamanın "siyasi izleme ve dışlama için" bir "Truva Atı"na dönüşebileceği uyarısında bulundu.

Kare kodlar, Çin'de Şubat'tan beri Covid-19'un yayılmasını önlemek için yaygın olarak kullanılıyor.

Otomatik olarak oluşturulan bu kodlarda insanların sağlık durumlarına ilişkin bilgiler yer alıyor.

Yeşil kodlar, bir kişinin serbestçe seyahat edebilmesine izin veriyor.

Turuncu ve kırmızı kodlar, bu kişilerin iki haftaya kadar karantinaya alınmasını gerektiriyor.