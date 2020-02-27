Koronavirüs, Çin'in üretim kapasitesini yarıya indirdi
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkarak dünya geneline yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dünyanın ikinci büyük ekonomisinin yavaşlamasına neden olurken, ülkenin üretim kapasitesi de neredeyse yarıya indi.
27.02.2020 11:58 | Son Güncelleme: 27.02.2020 11:58
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkarak dünya geneline yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dünyanın ikinci büyük ekonomisinin yavaşlamasına neden olurken, ülkenin üretim kapasitesi de neredeyse yarıya indi.
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Kaynak: Dunya.com