Koronavirüs, Çin'in ihracatını vurdu; ABD ile dış ticaretteki fazlalık yarı yarıya geriledi
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Koronavirüs, Çin'in ihracatını vurdu; ABD ile dış ticaretteki fazlalık yarı yarıya geriledi

Çin’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bini geçerken, ticari işletmelerin faaliyetlerini askıya alması üzerine yılın ilk iki ayında ülkenin ihracatı önemli ölçüde düştü.

07.03.2020 14:14 | Son Güncelleme: 07.03.2020 14:14
Koronavirüs, Çin'in ihracatını vurdu; ABD ile dış ticaretteki fazlalık yarı yarıya geriledi

Çin'de yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bini geçerken, ticari işletmelerin faaliyetlerini askıya alması üzerine yılın ilk iki ayında ülkenin ihracatı önemli ölçüde düştü.


ABD ile geçen yıl şubat ayında yaşanan "ticaret savaşının" adından ihracat en düşük seviyeye geriledi. Resmi rakamlara göre, yılın ilk iki ayında geçen yıl aynı döneme oranla ihracat yüzde 17,2 düştü, ithalat ise yüzde 4 indi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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