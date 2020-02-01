Koronavirüs Çin'i dünyadan tecrit etti, ırkçılık eylemleri arttı

01.02.2020 16:07 | Son Güncelleme: 01.02.2020 16:07

Çin'in Vuhan (Wuhan) şehrinde aralık ayının ortalarında başlayarak en az 25 ülkeye yayılan ve şimdiye dek 259 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs sebebiyle, dünya genelinde Çin vatandaşlarına uygulanan tecrit ve ırkçılığa varan nefret söylemleri çok farklı bir boyuta taşındı.



Uzak Doğu'nun refah seviyesi yüksek ülkelerden Singapur, Çin vatandaşlarının ülkeye girişini yasaklamak için imza kampanyası başlatırken, Japonya'da Twitter'da açılan #ChineseDon'tComeToJapan (Çinliler Japonya'ya gelmeyin) yazılı etiket ülkenin en trend başlıklarından biri oldu. Euronews.com'da Görüntüle