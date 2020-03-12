Koronavirüs Çin’e mermer ihracatını yüzde 50 düşürdü
Koronavirüs salgını, Türkiye'deki mermer üreticilerini ve ihracatçılarını olumsuz etkiliyor.
12.03.2020 05:08 | Son Güncelleme: 12.03.2020 05:08
Koronavirüs salgını, Türkiye'deki mermer üreticilerini ve ihracatçılarını olumsuz etkiliyor. Çin'e yapılan blok mermer ihracatında yüzde 50'lik bir düşüş yaşandı.
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Kaynak: Dunya.com