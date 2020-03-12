Koronavirüs Çin’e mermer ihracatını yüzde 50 düşürdü Koronavirüs salgını, Türkiye'deki mermer üreticilerini ve ihracatçılarını olumsuz etkiliyor.

Koronavirüs salgını, Türkiye'deki mermer üreticilerini ve ihracatçılarını olumsuz etkiliyor. Çin'e yapılan blok mermer ihracatında yüzde 50'lik bir düşüş yaşandı.