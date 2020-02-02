Koronavirüs Çin dışında ilk defa Filipinler'de can aldı

02.02.2020 13:10 | Son Güncelleme: 02.02.2020 13:50

Çin'den diğer ülkelere sıçrayan koronavirüs, Çin dışında Filipinler'de bir kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Çin dışında ölümün yaşandığı ilk ülke olan Filipinler'de, 44 yaşındaki bir Çinli, virüsten dolayı hayatını kaybetti.

Yapılan resmi açıklamalara göre Koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 300 aşkın kişi hayatını kaybetti. Ölümlerin tamamının, virüsün ortaya çıktığı Hubei eyaleti olmak üzere Çin'de görüldü. Virüs, şu ana kadar 20'den fazla ülkede 14 bin kişiyi etkiledi. Virüsün görüldüğü kişi sayısı, 2003'teki Sars salgınını geçtiği belirtildi.

1 KİŞİDE DAHA TESPİT EDİLDİ

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), yaptığı açıklamada; Çin'in Wuhan ilçesinden geldiği belirtilen Çinli adamın Filipinler'e gelmeden önce virüsü kaptığını, hayatını kaybeden kişinin bir süredir başkent Manila'da zatürre tedavisi gördüğünü belirtti. Filipinler Sağlık Bakanlığı, Çinli vatandaşın Wuhan'dan Manila'ya Hıng Kong üzerinden seyahat ettiğini belirterek 38 yaşında Çinli bir kadında da virüs tespit edildiğini ifade etti.

SAĞLIK BAKANI AÇIKLAMA YAPTI

Filipinler'de yayın yapan Rappler'ın bildirdiğine göre, Sağlık Bakanı Francisco Duque hastanın stabil olduğunu ve iyileşme emareleri gösterdiğini ancak son 24 saat içinde durumunun giderek kötüleştiğini açıkladı. Duque, hayatını kaybeden kişiyle aynı uçakta seyahat edenler ve kaldığı otelin çalışanları gibi temas kurduğu kişileri bulmaya çalıştıklarını da sözlerine ekledi.

"HASTA SALGININ TAM MERKEZİNDEN GELDİ"

WHO'nun Filipinler Temsilcisi Rabindra Abeyasinghe, halktan sakin olmalarını isteyen WHO Filipinler Temsilcisi Rabindra Abeyasinghe, "Bu, Çin dışında meydana gelen ilk ölüm vakası. Ancak, bunun Filipinler kaynaklı bir vaka olmadığını unutmamak gerek. Hayatını kaybeden hasta, bu salgının tam merkezinden gelmişti" dedi.

DÜNYA SIKI TEDBİRLER ALMAYA BAŞLADI

Dünya ölümcül virüse karşı tedbirlerini arttırırken, aralarında ABD ve Avustralya'nın olduğu çok sayıda ülke, Çin'den gelen yolcuların girişlerine izin vermemeye başladı. Türk Hava Yolları (THY) da Çin'de Pekin, Guangzhou, Şanghay ve Şian şehirlerine düzenlenen seferlerin 9 Şubat'a kadar durdurulduğunu açıkladı. Türkiye dün 32'si kendi vatandaşı, 42 kişiyi askeri kargo uçağıyla Vuhan'dan tahliye etti. Getirilen kişilerin tedbir amacıyla 14 gün karantinada tutulacağı açıklandı.