Koronavirüs Çin'den Türkiye'ye gelen turist sayısını etkiledi mi?
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Koronavirüs Çin'den Türkiye'ye gelen turist sayısını etkiledi mi?

Koronavirüsün ekonomiye etkisi merak edilirken Ocak ayında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre Türkiye'yi ziyaret eden Çinli turist sayısı yüzde 6 azaldı

29.02.2020 13:51 | Son Güncelleme: 29.02.2020 13:51
Koronavirüs Çin'den Türkiye'ye gelen turist sayısını etkiledi mi?

Çin'de ortaya çıkan koronavirüs giderek tüm dünyaya yayılırken gözler bir taraftan da salgının küresel ekonomiyi nasıl etkileyeceğine çevrildi. Bunlardan birisi de turizm. Dünyada dış turizme en fazla para harcayan ülke açık ara Çin. Peki, koronavirüs ortaya çıktıktan sonra 'yi ziyaret eden Çinli sayısı nasıl değişti? Ocak ayında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre Çinli turist sayısı yüzde 6 azaldı. Ancak asıl etkinin Şubat ayında ortaya çıkması bekleniyor.


Kültür ve Turizm Bakanlığı ocak ayı sınır giriş çıkış istatistiklerini açıkladı. Buna göre ocak ayında 23 bin 580 Çinli turist Türkiye'yi ziyaret etti. Bu sayı Ocak 2019'da 25 bin 33 idi. Bu da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 düşüş anlamına geliyor. Ancak salgının turizme etkisinin asıl şubat ayından itibaren ortaya çıkması bekleniyor. Türk Hava Yolları (THY) 3 Şubat'ta yaptığı açıklamada koronavirüs salgını nedeniyle Pekin, Guangzhou, Şangay ve Xian seferlerini şubat sonuna kadar durdurmuştu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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