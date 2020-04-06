Koronavirüs - Çin'de karantina yasakları hafifletildi, on binlerce kişi parklara akın etti
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Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Times, Sağlık
BBC

Koronavirüs - Çin'de karantina yasakları hafifletildi, on binlerce kişi parklara akın etti

Çin'de karantina ve seyahat yasaklarının hafifletilmesinin ardından hafta sonunda binlerce kişi, tehlikenin henüz geçmediği uyarılarına rağmen turistik yerlere akın etti.

06.04.2020 14:15 | Son Güncelleme: 06.04.2020 14:22

Çin'de karantina ve seyahat yasaklarının hafifletilmesinin ardından hafta sonunda binlerce kişi, tehlikenin henüz geçmediği uyarılarına rağmen turistik yerlere akın etti.

Devlet denetimindeki Global Times'ın haberine göre 4 Nisan Cumartesi günü Anhui eyaletindeki Huangşan dağ parkı, yüzleri maskeli büyük bir kalabalığın akınına uğradı.

Parkın kapasitesi sabah 07.48'de doldu

Sabah 07.48'de parkın günlük 20 bin kişilik ziyaretçi kapasitesi doldu. Kalabalık fotoğraflarının sosyal medyada yayımlanmasından sonra Komünist Partisi uyarı yayımladı.

Park yönetimi artık ziyaretçi kabul etmeyeceğini duyurdu.Şanghay'da ise haftalardır büyük bir sükunetin hüküm sürdüğü Bund rıhtımı çok büyük kalabalıkları ağırladı.

Birçok lokantaya sadece rezervasyon yaptıranlar alındı.Başkent Pekin'de de benzer manzaralar yaşandı. Kent sakinleri parklara veaçık alanlara akın etti.





Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin baş epidemi uzmanı Zeng Guang, Perşembe günü, salgının bitmediğini belirterek "Küresel epidemi büyürken Çin henüz sona yaklaşmadı, yeni bir aşamaya girdi" demişti.

Çin'deki yeni vakaların sayısının düştüğü açıklayan hükümet, geçici olarak imalat ve hizmet sektörlerinde hayatın normale dönmesine yönelik adımlar atmaya başladı.

Yeni bir salgın dalgası endişesiyle bazı adımlar ise erken bulunarak geri alındı. Örneğin Mart ortasında 600 kadar sinema solonu yeniden açıldı. Ancak 10 gün sonra bu karar iptal edildi.

Hong Kong'da üçüncü dalga endişesiCNN'e göre Çin'in koronavirüs salgınında sınırlamaları kaldırmaya başlaması Hong Kong'da endişeye neden oldu.

Hong Konglu epidemi uzmanı Yuen Kwok-yung, Avrupa ve Amerika'dan kaynaklanabilecek yeni vakalarla üçüncü bir dalganın başlayabileceği uyarısında bulundu.

Yuen, "Hong Kong'da ikinci dalganın ardından, Çin anakarasından gelebilecek birüçüncü dalga görebiliriz. Salgın toplumumuz için hala ciddi bir tehdit oluşturuyor. Bu aşamada iyimser bir tablo yok. Ana kaygım, orta şiddette belirtiler gösterenlere henüz testler yapılmadığı için hastalığın bulaşma zincirini kıramamış olmamız" dedi.

Hong Kong'da Mart sonunda İngiltere ve diğer Avrupa ülkelerinden dönen Hong Konglulardan kaynaklanan yeni bir salgın dalgasının başladığı açıklanmıştı.Hong Kong'da son iki hafta içinde vaka sayısı 317'den 900'e çıktı.





Koronavirüs - Çin'de karantina yasakları hafifletildi, on binlerce kişi parklara akın etti
BBC

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Koronavirüs - Çin'de karantina yasakları hafifletildi, on binlerce kişi parklara akın etti
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