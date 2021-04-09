Koronavirüs çimlere yaradı
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Koronavirüs çimlere yaradı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Koronavirüs çimlere yaradı

Koronovirüs salgın nedeniyle oturulması yasaklanan Porsuk Çayı'nın kenarındaki çimler, yağışların da etkisiyle geçen senelere göre daha gürleşti.

Koronovirüs salgın nedeniyle oturulması yasaklanan Porsuk Çayı'nın kenarındaki çimler, yağışların da etkisiyle geçen senelere göre daha gürleşti.

Eskişehir'in en uğrak yerlerinden olan Porsuk Çayı'nın kenarındaki çimler, her sene havaların ısınmasıyla birlikte vatandaşların uğrak noktası oluyordu. Pandeminin hayatımıza girmesiyle birlikte çimlere oturulması yasaklandı. Vatandaşların kalabalık bir şekilde oturması ve çekirdek kabuklarının yere atması sonucu her sene çimlerin seyrekleşmesi kötü manzaralar oluşturuyordu. Baharın gelmesiyle her sene vatandaşların kalabalık görüntü oluşturduğu çay kenarındaki çimler, oturulmaması ve yağmurların sık yağması sebebiyle daha gür bir şekilde çıktı. Çimlerin gür çıkmasıyla birlikte zeminin altındaki toprağın bile gözükmemesi dikkatlerden kaçmazken, güzel bir görüntü oluştu. - ESKİŞEHİR

Koronavirüs çimlere yaradı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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