Koronavirüs, çığ felaketi, protestolar: Fotoğraflarla dünya gündeminin bu haftaki özeti
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Koronavirüs, çığ felaketi, protestolar: Fotoğraflarla dünya gündeminin bu haftaki özeti

Türkiye için bu hafta, uçak kazası ve çığ felaketinde hayatını kaybedenler düşünüldüğünde trajik bir haftaydı. Koronavirüs yayılmaya devam ederken bu salgın hastalıkla ilgili panik ve korku da dünya genelinde yayılmaya devam etti. Sizin için haftanın önemli olaylarını ve fotoğraflarını derledik.

08.02.2020 08:11 | Son Güncelleme: 08.02.2020 08:11
Koronavirüs, çığ felaketi, protestolar: Fotoğraflarla dünya gündeminin bu haftaki özeti

için bu hafta, uçak kazası ve çığ felaketinde hayatını kaybedenler düşünüldüğünde trajik bir haftaydı. yayılmaya devam ederken bu salgın hastalıkla ilgili panik ve korku da dünya genelini sarmaya devam etti. Sizin için haftanın önemli olaylarını ve fotoğraflarını derledik.


İtalya'da hızlı tren raydan çıktı


İtalya'da yüksek hızlı yolcu treni raylardan çıktı. Olayda iki demir yolu işçisi hayatını kaybederken, 27 yolcu yaralandı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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