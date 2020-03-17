Koronavirüs 'Çiftlik Bank' davasını etkiledi 18 avukat duruşmaya gelmedi
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Çiftlik Bank, Koronavirüs, Aydın, Güncel

Koronavirüs 'Çiftlik Bank' davasını etkiledi 18 avukat duruşmaya gelmedi

ÇİFTLİK Bank vurgununun bir numaralı ismi, 'Tosun' lakaplı, firari sanık Mehmet Aydın'ın da aralarında bulunduğu 4'ü firari 48 sanıklı 'Çiftlik Bank' davasına devam edildi.

17.03.2020 16:29 | Son Güncelleme: 17.03.2020 16:29
Koronavirüs 'Çiftlik Bank' davasını etkiledi 18 avukat duruşmaya gelmedi
ÇİFTLİK Bank vurgununun bir numaralı ismi, 'Tosun' lakaplı, firari sanık Mehmet Aydın'ın da aralarında bulunduğu 4'ü firari 48 sanıklı   'Çiftlik Bank' davasına devam edildi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında 18 avukat, mazeret dilekçesi sunarak duruşmaya katılmadı. Mahkeme, davanın niteliğini dikkate alarak 28 sanığın dosyasını ayırdı.

18 AVUKAT DURUŞMAYA KATILMADI

İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Cafer Çolak, müşteki Hakan Şahit ve 3 sanık avukatı katıldı. 18 avukat, mazeret dilekçesi sunarak duruşmaya katılmadı. Sanık avukatları müvekkillerinin eşyalarının, adli emanetten iade edilmesini talep etti. 

28 SANIĞIN DOSYASI AYRILDI

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, 28 sanık hakkındaki davanın niteliğini dikkate alarak dosyaların ayrılmasına karar verdi. Avukatların mazeret dilekçesini kabul eden heyet, adli emanetteki eşyaların iadesi talebini reddederek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDENİstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Çiftlik Bank'a yönelik yürütülen soruşturma sonucu hazırlanan iddianamede firari sanık Mehmet Aydın'ın da aralarında bulunduğu 18 örgüt yöneticisi hakkında 1 kez "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek", 3762 kez "Bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık", 3762 kez "Ticari şirket faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" ve 1 kez de "Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarından 22 bin 580'er yıldan 75 bin 260'ar yıl hapis cezası isteniyor.

30 şüpheli hakkında da, "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak", "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte yardım etmek" ve "Suçtan kaynaklanan malvarlığını arttırma suçlarından 5'er yıldan 13'er yıla kadar hapis cezası isteniyor. Mehmet Aydın'ın da aralarında bulunduğu 5 şüpheli ise firari.


- İstanbul
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Kaynak: DHA

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