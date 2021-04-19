Koronavirüs cezaları iptal mi? Koronavirüs cezaları ödenmeyecek mi?
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Koronavirüs cezaları iptal mi? Koronavirüs cezaları ödenmeyecek mi?

Koronavirüs cezaları iptal mi? Koronavirüs cezaları ödenmeyecek mi?
Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem

CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, koronavirüs cezaları ile ilgili kanun teklifini meclise sundu. Kanun teklifi içerisinde vatandaşların genel ekonomik durumu ön plana alınarak, maske ve mesafe için kesilen koronavirüs cezaları yer aldı. Peki, koronavirüs cezaları ödenmeyecek mi? Koronavirüs cezaları iptal mi olacak?

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Koronavirüs salgının kontrol altına almak için kısıtlamalarauymayanlara cezalar veriliyor. onu ile ilgili CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre tarafından TBMM'ye bir kanun teklifi sunulurken Koronavirüs cezaları iptal mi, Koronavirüs cezaları ödenmeyecek mi, merak edildi.

KORONAVİRÜS CEZALARI İPTAL Mİ OLACAK?

Zeynel Emre, AK Parti'nin düzenlemiş olduğu kongreleri hatırlatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Bir yandan lebalep kongreler yaptıkları için övünen ve adeta Covid-19 salgının yayılması için özel çaba sarf eden karar verici konumdaki kişi ve onların siyasi tabanının her türlü yasağı delmesine karşın cezasız kalması, diğer yandan anayasal hakları ihlal edilerek cezalandırılan on binlerce vatandaş. Bu uygulama, AK Parti iktidarının uzun zamandır taşlarını döşediği ikili hukuk sisteminin bir başka göstergesidir"

"Neden olunan tahribat, iktidarın yanlış uygulamalarıyla sınırlı kalmayıp, erki elinde tutanlar yüzünden halkın devlete olan güveninin sarsılmasıdır. AKP iktidarının süregelen hukuksuz uygulamalarının daha fazla tahribat yaratmaması ve halkın devlete olan güveninin tekrar tesis edilmesine bir nebze katkı sunması bağlamında Covid-19 nedeniyle verilen cezaların iptal edilmesi; geçen süreçte ödemesi yapılan cezaların ise vatandaşlara iade edilmesi için cezaların dayanağı olan 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na geçici bir madde eklenmesini amaçlamaktayız"

İlgili kanun teklifi içerisinde şu maddeler yer aldı:

"MADDE 1- 24 Nisan 1930 tarih ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 2- Bu Kanunun 282 inci maddesi kapsamsında Covid-19 salgını dayanak gösterilerek maske ve sosyal mesafe ihlali gerekçesiyle 1 Nisan 2020 – 31 Mart 2021 tarihleri arasında verilen idari para cezaları ile bunlara ilişkin tüm gecikme faizi ve cezalardan kaynaklanan kamu alacağı terkin edilmiştir."

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür"

Kanun teklifinin kabul edilip edilmeyeceği önümüzdeki günlerde belli olacak:

Gündem Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
Gündem Editörü
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