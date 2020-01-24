Koronavirüs: Can kaybı 25'e yükseldi, salgına yakalananların sayısı 800'ü geçti
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Koronavirüs: Can kaybı 25'e yükseldi, salgına yakalananların sayısı 800'ü geçti

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınında 830 kişi virüsten etkilendi, 25 kişi hayatını kaybetti

24.01.2020 08:39 | Son Güncelleme: 24.01.2020 08:39
Koronavirüs: Can kaybı 25'e yükseldi, salgına yakalananların sayısı 800'ü geçti

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (2019-nCoV) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 25'e yükseldi.


Ulusal Sağlık Komisyonu, Tibet ve Çinghay eyaleti dışında ülkedeki bütün, özerk bölge, özel idari bölge ve eyalete yayılan koronavirüsten etkilenenlerin sayısının, 177'sinin durumu ağır olmak üzere 830'a yükseldiğini duyurdu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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