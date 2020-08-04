Koronavirüs can almaya devam ediyor! İki sağlık çalışanı virüs nedeniyle vefat etti
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Koronavirüs can almaya devam ediyor! İki sağlık çalışanı virüs nedeniyle vefat etti

Mart ayından beri ülkemizde etkisi sürdüren koronavirüs, can almaya devam ediyor. Maraş'ta Dr. Mustafa Özlü ve Diyarbakır'da görev yapan Dr. Halil Yücel Kutun virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Koronavirüs can almaya devam ediyor! İki sağlık çalışanı virüs nedeniyle vefat etti
04.08.2020 15:33 | Son Güncelleme: 04.08.2020 15:36

Mart ayından bu yana ülkemizde etkilerini artırarak gösteren koronavirüs, can almaya devam ediyor. Dün Kahramanmaraş'ta bir doktorumuzu korona nedeniyle kaybetmenin acısı hafiflememişken, bugün de Diyarbakır'da görev yapan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Halil Yücel Kutun'un koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı.

Koronavirüs can almaya devam ediyor! İki sağlık çalışanı vefat etti

Diyarbakır'dan gelen acı haberle birlikte acımız ikiye katlandı. Diyarbakır Tabip Odası sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı olarak çalışan Dr. Halil Yücel Kutun'un koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi. Diyarbakır Tabip Odası, acı haberi şöyle duyurdu:

"Bugün aldığımız haberle, Diyarbakır'da Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı olarak çalışan Dr. Halil Yücel Kutun'u Covid-19 nedeniyle kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz."

Koronavirüs can almaya devam ediyor! İki sağlık çalışanı vefat etti

SAĞLIK ÇALIŞANININ BABASIDA KORONAVİRÜS SEBEBİYLE YOĞUN BAKIMDA

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde Psikiyatri Uzmanı olarak çalışan 35 yaşındaki doktor Mustafa Özlü'nün koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini duyurdu. TTB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde Psikiyatri Uzmanı olarak çalışan 35 yaşındaki Dr. Mustafa Özlü koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybetti. Genç meslektaşımızın acı kaybı nedeniyle ailesine ve sağlık çalışanlarına başsağlığı diliyoruz.

"Dr. Mustafa Özlü'nün koronavirüs testi pozitif çıkan babasının da Malatya'da yoğun bakımda olduğu bildirildi.

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