Koronavirüs bulaştıran hayvanlar hangileridir? Hangi hayvanlar daha sık koronavirüs bulaştırır? Hangi hayvanlardan koronavirüs bulaşır?
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Koronavirüs bulaştıran hayvanlar hangileridir? Hangi hayvanlar daha sık koronavirüs bulaştırır? Hangi hayvanlardan koronavirüs bulaşır?

16.12.2020 18:00 | Son Güncelleme: 16.12.2020 18:03
Koronavirüs bulaştıran hayvanlar hangileridir? Hangi hayvanlar daha sık koronavirüs bulaştırır? Hangi hayvanlardan koronavirüs bulaşır?

Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsü bulaştıran hayvanları açıkladı. Peki, koronavirüs bulaştıran hayvanlar hangileridir? Hangi hayvanlar daha sık koronavirüs bulaştırır? Hangi hayvanlardan koronavirüs bulaşır?

Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsü bulaştıran hayvanları açıkladı. Peki, koronavirüs bulaştıran hayvanlar hangileridir? Hangi hayvanlar daha sık koronavirüs bulaştırır? Hangi hayvanlardan koronavirüs bulaşır? İşte detaylar haberimizde...

KORONAVİRÜS BULAŞTIRAN HAYVANLAR HANGİLERİDİR?

İlk olarak Aralık 2019'da Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dünya genelinde 1 milyon 645 bin 161 kişi hayatını kaybetti, 74 milyona yakın insan ölümcül salgına yakalandı. Koronavirüse karşı aşı geliştirme çalışmaları devam ederken, Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü (OIE) dünyanın merak ettiği "Hangi hayvanlardan koronavirüs bulaşır?" sorusuna yanıt verdi. Buna göre; vizon, kedi, kaplan ve rakun köpekleri gibi türlerin virüsü bulaştırdığı tespit edildi.

Koronavirüs bulaştıran hayvanlar hangileridir? Hangi hayvanlar daha sık koronavirüs bulaştırır? Hangi hayvanlardan koronavirüs bulaşır?

HANGİ HAYVANLARDAN KORONAVİRÜS BULAŞMAZ?

Hazırlık ve Dayanıklılık Bölümü Başkanı Dr. Keith Hamilton, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisine Akredite Basın Mensupları Birliğinin (ACANU) video konferans yöntemiyle düzenlediği basın toplantısında konuştu.

Hamilton, BM ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile yakın iş birliği içinde olduklarını da vurguladı. Kovid-19'un hayvanlardaki seyrine yönelik araştırmalara değinen Hamilton, dünya genelinde çeşitli laboratuvarlardaki çıkan sonuçları paylaştı.

Hamilton, yapılan araştırmanın birinin "et ürünleri üreten" hayvanların Kovid-19'a karşı risk altında olmadığını ortaya koyduğunu belirterek, "Sığırları enfekte etmeyi denediler, kümes hayvanlarını enfekte etmeye çalıştılar. Ancak bu hayvanlar, virüse karşı çok yüksek risk altında değiller ve buna domuzlar da dahil." bilgisini paylaştı.

Kümes hayvanları koronavirüsü bulaştırmamaktadır:

Kümes hayvanlarının da deneysel koşullarda dahi Kovid-19'u bulaştırmadığına dikkati çeken Hamilton, "Bu nedenle gıda üreten hayvanların bu virüse gerçekten yatkın olduklarına veya herhangi bir risk oluşturduklarına dair hiçbir kanıt yok. Bu, et üreten hayvanların virüsü üretme veya yayma riski olmadığı anlamına geliyor." ifadesini kullandı.

HANGİ HAYVANLARDAN KORONAVİRÜS BULAŞIR?

Koronavirüs bulaştıran hayvanlar hangileridir? Hangi hayvanlar daha sık koronavirüs bulaştırır? Hangi hayvanlardan koronavirüs bulaşır?

Hamilton, Kovid-19'a karşı "hassas" hayvanların vizon ve rakun köpekleri gibi kürk üreten türler olduğunun altını çizerek, "Şu anda, vizon enfeksiyonları önemlidir çünkü insanlara kolayca enfekte olabilirler" uyarısında bulundu.

Koronavirüs bulaştıran hayvanlar hangileridir? Hangi hayvanlar daha sık koronavirüs bulaştırır? Hangi hayvanlardan koronavirüs bulaşır?

Hamilton, virüsün önce insanlardan vizonlara sonra da vizonlardan insanlara bulaştığına dair kanıtlar bulunduğunu vurgulayarak Kovid-19'un kedilerde ve kaplanlar arasında yayılmasına ilişkin vakalar da olduğunu kaydetti.

Koronavirüs bulaştıran hayvanlar hangileridir? Hangi hayvanlar daha sık koronavirüs bulaştırır? Hangi hayvanlardan koronavirüs bulaşır?

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