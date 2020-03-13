Koronavirüs bulaşan ve Covid-19 testlerinin pozitif olduğunu duyuran ünlüler; sporcu ve siyasetçiler Hergün artarak devam eden ve ayrım yapmayan koronavirüs vakaları ünlü, zengin ve güçlü kişilere de bulaşmaya başlayınca bu isimler dünya medyasında yer buldu. İşte bugüne kadar Covid-19 pozitif olduğu açıklanan ünlüler:

Her gün artarak devam eden ve ayrım yapmayan koronavirüs vakaları ünlü, zengin ve güçlü kişilere de bulaşmaya başlayınca bu isimler dünya medyasında yer buldu.



Bu ünlülerin bazıları menajerleri aracılığı ile bazıları sosyal medya hesapları üzerinden bazıları da medya aracılığı ile duyurdu. Euronews.com'da Görüntüle