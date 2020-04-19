Koronavirüs Böbrek Yetmezliğine Neden Oluyor! İşte Detaylar Dünyanın en hızlı yayılan virüs türlerinden Koronavirüs böbrek yetmezliğine neden oluyor gibi bir algı oluştu.

Dünyanın en hızlı yayılan virüs türlerinden Koronavirüs böbrek yetmezliğine neden oluyor gibi bir algı oluştu. Bu algının kaynağı ise New York hastaneleri. İşte koronavirüsü ile ilgili herkesi telaşlandırmaya başlayan detaylar.

2 milyon 300 bin civarında insanın hastalanmasına neden olan yeni virüs salgını hızla yayılmaya devam ediyor. Özellikle de yaşlıların daha fazla ölmesine neden olan bu virüs durmak bilmiyor. Şimdiye kadar yaklaşık olarak 161 bin insan ise hayatını kaybetti. Ölümler önemli bir sorun oluştursa bile yine de çok daha büyük bir problemle karşı karşıyayız. Neredeyse her hafta bu virüs türünün farklı bir semptomu ortaya çıkıyor. Yeni ortaya çıkan semptomlara göre böbrek yetmezliği de oluşuyor.

Koronavirüs sadece üst solunum yolunu etkilemiyor

COVID-19 salgını ile ilgili en baştan beri birçok yanlış bilgi doğru olarak gösteriliyor. Bunlardan ilk bilineni virüsün sadece bir grip hastalığı gibi görülmüş olması. Ancak zaman ortaya çıkardı ki bu hastalık gripten çok daha ötesi. Yani sadece üst solunum yollarını etkilemiyor.

Bundan kısa bir süre önce hastalığın erkeklerin üreme sistemlerinde bazı problemler ortaya çıkardığı söylenmişti. Şimdi ise yeni bir semptom daha ortaya çıktı. The New York Times tarafından yapılan bir habere göre bu virüs böbrek yetmezliğine neden oluyor. ABD içerisinde daha şimdiden diyaliz cihazları ile ilgili sorunlar oluşmaya başladı.

Nefroloji Uzmanı Doktor Alan Kliger tarafından yapılan açıklamalarda hastaların %40 gibi bir bölümünde böbrek yetmezliği ortaya çıktığı söylendi. Tüm vakalar genel olarak değerlendirildiğinde bu gerçekten de çok ciddi bir oran. Herkesin üst solunum yolları hastalıklarına dikkat çektiği şu günlerde, böbrek yetmezliği gibi bir hasarın tespit edilmesi oldukça önemli. Sizce bu hastalığın daha başka ne tür semptomları ortaya çıkabilir? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.