Koronavirüs: BM'den vahşi yaşamı sömürülmeye devam etmesi hailnde salgın hastalıkların artacağı... BM uzmanları, havyanlardan insanlara geçen zoonotik hastalıkların arttığını ve vahşi yaşamın ile çevrenin korunması için harekete geçilmezse, artmaya devam edeceği uyarısında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) uzmanları, havyanlardan insanlara geçen zoonotik hastalıkların arttığını ve vahşi yaşam ile çevrenin korunması için harekete geçilmezse, artmaya devam edeceği uyarısında bulundu.

Uzmanlar, Covid-19 gibi hastalıkların artışından, hayvansal proteine olan yüksek talebini, sürdürülebilir olmayan tarım uygulamalarını ve iklim değişikliğini sorumlu tuttu.

BM uzmanlarına göre, ihmal edilen zoonotik hastalıklar yılda iki milyon ikşiyi öldürüyor.

Covid-19'un iki yılda dünya ekonomisine 9 trilyon dolara mal olması bekleniyor.

Ebola, Batı Nil virüsü ve Sars'ın hepsi, hayvanlarda başlayıp, insanlara sıçrayan hastalıklar.

Raporda neler deniyor?

Ancak insanlara sıçrama otomatik olmuyor. göre, bu sıçramanın ardındaki neden arazi tahribatı, vahşi yaşamın sömürülmesi, kaynak çıkarımı ve iklim değişikliği gibi yollarla doğal çevrenin bozulması. Bu şekilde, hayvanlar ve insanların etkileşim yolları değişiyor.

BM Çevre Programı'nın Genel Sekreteri ve İcra Direktörü Inger Andersen "Son yüz yılda, yeni koronavirüslerden kaynaklı altı salgın gördük. Son 20 yılda ve Covid-19'dan önce zoonotik hastalıkların yarattığı ekonomik zarar 100 milyar dolardı" dedi.

Andersen, orta ve düşük gelirli ülkelerde her yıl şarbon, sığır tüberkülozu ve kuduz gibi ihmal edilmiş endemik zoonotik hastlıklar nedeniyle iki milyon kişinin öldüğünü" söyledi.

BM yetkilisi "Bunlar sıklıkla karmaşık kalkınma sorunları olan, hayvancılığa ve vahşi yaşama yakınlığa yüksek derecede bağlı topluluklar" dedi.

Andersen, örneğin et üretiminin son 50 yılda yüzde 260 arttığını vurguladı ve şöyle devam etti;

"Tarımı yoğunlaştırdık, altyapıyı genişlettik, vahşi yaşamın hilafına kaynakları alıp, götürdük. Barajlar, tarımsal sulama ve kapalı ortamlarda yoğun hayvan yetiştiriciliği, insanlardaki salgın hastalıkların yüzde 25'iyle ilişkilendiriliyor. Seyahat, nakliye ve yiyecek tedarik zincirleri sınırları ve mesafeleri anlamsız hale getirdi. İklim değişikliği de patojenlerin yayılmasına katkıda bulundu."

Raporda, hükümetlere gelecekte salgınların önlenmesi için, sürdürülebilir toprak yönetiminin teşvik edilmesi, biyolojik çeşitliliğin artırılması ve bilimsel araştırmaya yatırım yapılması tavisye ediliyor.

Andersen "Bilim, ekosistemlerimizi yok edip, vahşi yaşamı sömürmeye devam edersek, hastalıkların önümüzdeki yıllarda hayvanlardan insanlara sıçrayacağı konusunda net. Gelecekteki salgınları önlemek sitiyorsak,doğal çevremizi korumanın üzerinde daha çok durmalıyız" dedi.