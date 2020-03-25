Koronavirüs "Bir tıkla taksi çağırma" uygulamasına ilgiyi ikiye katladı Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Celil Anık, internetten taksi çağırma sistemine yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle talebi iki katına çıkardığını açıkladı.

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Celil Anık, internetten taksi çağırma sistemine yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle talebi iki katına çıkardığını açıkladı.

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığını da yürüten Anık, yaptığı yazılı açıklamada, kentte hayata geçirilen internetten taksi çağırma sistemi "EnTaksi"nin zor günlerde büyük önem taşıdığını kaydetti.

Koronavirüs nedeniyle eve kapanan ancak zaman zaman dışarı çıkmak zorunda kalan vatandaşların "bir tıkla taksi çağırdığına" işaret eden Anık, sisteme başvurunun iki kat arttığını söyledi.

Anık, hayatı bir nebze de olsa kolaylaştırmanın mutluluğunu yaşadıklarına işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"İzmirli taksiciler olarak görevimizin başındayız. Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin de desteğiyle özel ilaçlarla dezenfekte ettiğimiz araçlarımızla İzmirlilere günün 24 saati kesintisiz ve güvenli yolculuk imkanı sunuyoruz. Teknolojik altyapımızı kullanarak EnTaksi üzerinden istedikleri saatte, istedikleri yere taksi çağıranlara ulaşıyor, onları gitmek istedikleri yere ulaştırıyoruz."

Kaynak: AA