"Koronavirüs bilim kurulunda aile hekimi temsilcisinin bulunmasını talep ediyoruz"
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Koronavirüs, Aralık, Güncel

"Koronavirüs bilim kurulunda aile hekimi temsilcisinin bulunmasını talep ediyoruz"

Dr. Kutbettin Demir: "Gelişmiş ülkelerde sağlık sisteminin temelini koruyucu hekimlik ve birinci basamaktaki temsilcileri olan aile hekimleri oluşturur. Koruyucu hekimliğe ve birinci basamağa verilen önem ve ayrılan kaynak gelişmişlik indeksleriyle paralellik göstermektedir."

23.03.2020 09:34 | Son Güncelleme: 23.03.2020 09:34

Dr. Demir, "Çin'de Aralık 2019'da başlayan ve sınır ülkelerle beraber ülkemize de geleceği belli olan, en sonunda da ülkemizde güçlü bir şekilde yayılmaya başlayan COVİD19 hastalığına karşı Sağlık Bakanlığımız ve Koronavirüs Bilim Kurulumuz hepimizin desteklediği uygulamalar gerçekleştirdi ve bu uygulamalar salgının ülkemizegeç ulaşmasında büyük katkı sağladı. Koronavirüs Bilim Kurulumuzda branşlarında çok değerli hocalarımız bulunmasına rağmen, Birinci basamak sağlık hizmetlerinin herhangi bir temsilcisinin, herhangi bir aile hekiminin bulunmaması nedeniyle yakın zamanda ne yazık ki son derece yanlış kararlar da alındı." dedi.

"MASKE, KOLONYA YAZDIRMAK İÇİN GELEN VATANDAŞLAR VAR"

İlk önce yurtdışından gelen vatandaşlarımızın, pasaportlarıyla başvurması sonucu aile hekimlerinden 14 gün rapor alarak kendilerini evlerinde izole edecekleri ilan edildiğini belirten Dr. Demir, şu bilgileri paylaştı:

"Bu tüm virüs taşıma ihtimali olan vatandaşlarımızın kronik hastalığı olan yaşlılarımızın da en çok gittikleri sağlık kurumlarına başvurması ve salgının en sevdiği ortamın oluşturulması demek idi. Ayrıca bir anda bu taleplerle karşılaşan aile hekimliği çalışanlarının herhangi bir koruyucu ekipmanı bulunmamaktaydı. Yine çalışılan mekanların, Aile Sağlığı Merkezlerinin fiziki şartları da enfeksiyon odağı olabilecek hastaları izole etmeye uygun değildi. Verdiğimiz tepkiler sonucu kamu çalışanlarına idari izin hakkı tanındı ama aynı durumdaki özel sektör çalışanları için bir izin düzenlemesi yapılmadığı için rapor talepleri devam etti. Bizlerse bugün bile yanlış algılandığı için sağlık kurumlarına maske, kolonya yazdırmak için başvuran hastalarımıza böyle bir uygulama olmadığını açıklamaya çalıştık. Riskli gruptaki vatandaşlarımızı evde tutmamız gerekirken, en riskli kurumlara sağlık tesislerine başvuru sayısını artırmış olduk."

"YURTDIŞI TEMASI OLMAYAN 2 AİLE HEKİMİNDE POZİTİF SONUÇ ÇIKTI"

Dr. Kutbettin Demir, "Aciliyeti olmayan ertelenebilir tüm muayene taleplerinin, okul izlemlerinin, sağlık hizmeti dışı bürokratik talepler olan Durum Bildirir Sağlık Raporu taleplerinin bu olağanüstü durumda kaldırılması gerekirken, hastalar herhangi bir Triaj imkanı bulunmayan, bekleme alanları sınırlı Aile Sağlığı Merkezlerine yönlendirildi." diyerek, açıklamasına şöyle devam etti:

"Birinci basamağı ve aile hekimliğini bilemeyen kurulda alınan kararlar neticesinde, bugün yurtdışı çıkış öyküsü olmayan 2 aile hekimi meslektaşımızın Koronavirüs testlerinin pozitif geldiği bilgisini üzülerek aldık. Durum bu şekilde devam eder ve gereken önlemler alınmazsa bu rakamın hızla artacağını tahmin ediyoruz. Salgına karşı en ön cephede savaşacağız ama aklın ve bilimin ışığında savaşmak istiyoruz, savaşın ilk günlerinde iyi düşünülmeden yapılan uygulamalar yüzünden; koruyucu ekipmanlar temin edilmediği için, idari önlemler ve düzenlemeler yapılmadığı için mücadele dışında kalmak istemiyoruz. Salgında hastalar çoğunlukla hastanelerde tedavi edilir ama salgınlar ancak ve ancak birinci basamakta kontrol altına alınabilir. Siz elimizi rahatlatın, bizler sadece salgınla mücadeleye odaklanalım, hastalarımızın sağlığı için mücadele edelim. Bu yüzden mücadele stratejisinin oluşturulduğu Koronavirüs Bilim Kuruluna bir Aile Hekimliği akademisyeni hocamızın ve sahada aktif görev alan bir Aile Hekimi meslektaşımızın eklenmesini talep ediyoruz. Sadece sınırlı sayıda verilen tek kullanımlık cerrahi maskeler dışında, özellikli maskelerin, dezenfektan, gözlük, tulum, eldiven gibi basit tıbbi malzemelerin hızlıca temin edilmesini, aile sağlığı merkezlerinde fiziki şartların hızla düzeltilmesini talep ediyoruz. Yine gereksiz yoğunluğa neden olan, ertelenebilir tüm izlem ve uygulamaların ertelenmesini talep ediyoruz. Şartların olağanüstü olduğu durumlarda tüm emeğimizin halkımızın yanında olacağını buradan bir kez daha ilan ediyoruz."

Kaynak: Bültenler

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