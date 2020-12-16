Koronavirüs Bilim Kurulu video konferans yöntemiyle toplandı
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Koronavirüs Bilim Kurulu video konferans yöntemiyle toplandı

16.12.2020 18:07 | Son Güncelleme: 16.12.2020 18:10
Koronavirüs Bilim Kurulu video konferans yöntemiyle toplandı

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs Bilim Kurulu'nun aşı çalışmalarını görüşmek için video konferans yöntemiyle toplandığını bildirdi.

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs Bilim Kurulu'nun aşı çalışmalarını görüşmek için video konferans yöntemiyle toplandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, saat 17.30'da başlayan ve video konferans yöntemiyle yapılan toplantıda, aşı çalışmalarının ele alınacağı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Sertan Usul

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