Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik: Korona korku sendromu oluştu
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Çelik, insanlarda "Korona korku sendromu" oluştuğunu belirterek, Kovid-19 ile mücadelenin korku ve panikle kazanılamayacağını söyledi.
02.04.2020 15:59 | Son Güncelleme: 02.04.2020 15:59
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Çelik, insanlarda "Korona korku sendromu" oluştuğunu belirterek, Kovid-19 ile mücadelenin korku ve panikle kazanılamayacağını söyledi.
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Kaynak: Dunya.com