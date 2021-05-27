Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Kayıpmaz, aşılamanın önemine değindi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Kayıpmaz, aşılamanın önemine değindi

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Kayıpmaz, aşılamanın önemine değindi
Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, haziranda gelecek aşılarla beraber yaz aylarının daha rahat geçebileceğini belirtti.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, haziranda gelecek aşılarla beraber yaz aylarının daha rahat geçebileceğini belirtti.

Kayıpmaz, Tarsus Üniversitesince düzenlenen "Bilim ve Etik" konulu çevrim içi söyleşiye katıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede aşının önemine dikkati çeken Kayıpmaz, "Yaygın aşılama, salgınla mücadelede en önemli araç olacak. Bu sebeple, haziran ülkemiz için çok önemli. Haziran ayında gelecek yüksek sayıda aşının devreye girmesiyle daha rahat bir yaz geçireceğiz." ifadesini kullandı.

Kayıpmaz, sonbahardan sonra yerli aşıların da devreye girmesiyle salgın karşısında daha çok güçlenileceğini kaydetti.?????????????????????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt

Son Dakika! Bugünden itibaren tam bağımlı orta düzey ve ağır engelli vatandaşların aşılanması başlıyor
Son Dakika! Bugünden itibaren tam bağımlı orta düzey ve ağır engelli vatandaşların aşılanması başlıyor
1 Haziran'da normalleşme adımları atılıyor! Maske zorunluluğu şartlı olarak hayatımızdan çıkabilir
1 Haziran'da normalleşme adımları atılıyor! Maske zorunluluğu şartlı olarak hayatımızdan çıkabilir
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yavuz: CoronaVac için üçüncü doz çalışmaları yapmak istiyoruz
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yavuz: CoronaVac için üçüncü doz çalışmaları yapmak istiyoruz
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Volkan Bozkır Devlet Bahçeli İbrahim Aydemir
Magazin Hadise Deniz Çakır Bülent Ersoy Şevval Şahin
Spor Ali Koç Arda Turan Dorukhan Toköz Emre Belözoğlu Josef De Souza
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Kayıpmaz, aşılamanın önemine değindi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.05.2021 11:59:12. #1.11#

title