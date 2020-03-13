Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından Koca, Gül ve Turhan açıklama yapacak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklama yapacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklama yapacak. Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesinde saat 10.30'da başlayan Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sürüyor. Toplantının ardından Koca, Gül ve Turan ortak basın açıklaması yapacak. Kaynak: AA