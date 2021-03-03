Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı kararları neler? Yasaklar geri dönecek mi? Son Dakika: Fahrettin Koca!

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı kararları neler? Yasaklar geri dönecek mi? Son Dakika: Fahrettin Koca! Bilim Kurulu toplantısı bitti mi? Bilim Kurulu kararları! Yeni tedbirler alındı mı? Fahrettin Koca Bilim Kurulu! Bilim Kurulu toplantısı ne zaman bitecek?

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı kararları neler? Yasaklar geri dönecek mi? Son Dakika: Fahrettin Koca! Detaylar haberimizde.

BİLİM KURULU TOPLANTISI KARARLARI NELER?

Sağlık Bakanı Koca, en geç mayıs ayı sonuna kadar 52,5 milyon kişinin hedeflendiğini söylemişti. Bu kapsamda atılacak adımların da toplantıda gündeme gelmesi bekleniyor.

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN BİTECEK?

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında saat 17:00'de bir araya geldi. Toplantıda çok yüksekli riskli olan ve risk haritasında kırmızıyla renklendirilen iller için yeni tedbirlerin çıkıp çıkmayacağı konuşulacak. Kritik toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.