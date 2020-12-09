Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı bugün mü, saat kaçta? Bilim kurulu toplantısı kaçta bitecek? Yeni yasaklar neler?
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Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı bugün mü, saat kaçta? Bilim kurulu toplantısı kaçta bitecek? Yeni yasaklar neler?

09.12.2020 16:42 | Son Güncelleme: 09.12.2020 16:46
Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı bugün mü, saat kaçta? Bilim kurulu toplantısı kaçta bitecek? Yeni yasaklar neler?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlık edeceği Bilim Kurulu toplantısı yeniden toplanıyor. Vatandaşlar bunun üzerine Bilim Kurulu toplantısı saat kaçta başlıyor? Bilim Kurulu toplantısı kaçta bitecek? Yeni yasaklar gelecek mi?

Koronavirüs pandemisi kapsamında Çin'den getirilecek olan aşılar hakkında ve ülke kapsamında yeni kısıtlamaların olup olmayacağına dair konular Bilim Kurulu toplantısında konuşulacak. Peki, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı saat kaçta? Yeni yasaklar gelecek mi? Covid 19 aşı gündeminde neler var?

KORONAVİRÜS BİLİM KURULU TOPLANTISI BUGÜN MÜ SAAT KAÇTA?

Tüm bu sürece ilişkin detaylar saat 17.00'de başlayacak Bilim Kurulu toplantısında konuşulacak.

Bilim Kurulu'nda ayrıca yoğun bakımlardaki doluluk oranı, alınan tedbirlerin etkileri de ele alınacak.

BİLİM KURULU TOPLANTISI KAÇTA BİTECEK?

Toplantının ardından saat 19.00'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca basın açıklaması yapması bekleniyor. Toplantının da bu saatlerde bitmesi bekleniyor.

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