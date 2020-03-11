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Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı başladı

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı başladıSAĞLIK Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı Sağlık Bakanlığı'nda başladı.

11.03.2020 15:05 | Son Güncelleme: 11.03.2020 15:05
Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı başladı

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı başladı

SAĞLIK Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı Sağlık Bakanlığı'nda başladı.

Koronavirüs Bilim Kurulu, dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının tespit edildiğini açıklamasının ardından bugün ilk kez toplandı. Toplantı, Sağlık Bakanlığı'nda saat 13.30'da başladı. Toplamda 26 kişiden oluşan bilim kurulunda bakanlık bürokratlarının yanı sıra çeşitli üniversitelerden akademisyenler de yer aldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığındaki toplantıya Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da katıldı. Toplantının ardından açıklama yapılması bekleniyor.

 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Bilim kurulu üyelerinin toplantıya girişi

Haber-Kamera: Kaan ULU/ANKARA,


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Kaynak: DHA

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