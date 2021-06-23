Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı - Ateş Kara ve Serhat Ünal
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Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı - Ateş Kara ve Serhat Ünal

Anadolu Ajansı / Engin Çorlu - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof Dr. Ateş Kara'nın açıklamaları Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları

Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof Dr. Ateş Kara'nın açıklamaları

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal'ın açıklamaları ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. (2)

Sağlık Bakanı Koca: "Hastalığı geçirdikten 45 gün sonrasında 65 yaş üzerinde vefatın iki kattan fazla arttığını tespit ettik. Gelecek 3 yıl bu hasarı telafi etmekle geçecek."

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı - Ateş Kara ve Serhat Ünal
Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı - Ateş Kara ve Serhat Ünal
Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı - Ateş Kara ve Serhat Ünal
Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı - Ateş Kara ve Serhat Ünal

Kaynak: Anadolu Ajansı / Engin Çorlu

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