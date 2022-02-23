Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı açıklaması 1 Mart 2022 Salı gününe ertelendi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ

SAĞLIK

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı açıklaması 1 Mart 2022 Salı gününe ertelendi

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı açıklaması 1 Mart 2022 Salı gününe ertelendi

Sağlık Bakanlığı: "23 Şubat 2022 Çarşamba günü yapılması planlanan Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı ile Covid-19 pandemisiyle mücadele ve kısıtlamaların yeniden değerlendirilmesi konulu basın açıklaması, 1 Mart 2022 Salı gününe ertelenmiştir.

Sağlık Bakanlığı: "23 Şubat 2022 Çarşamba günü yapılması planlanan Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı ile Covid-19 pandemisiyle mücadele ve kısıtlamaların yeniden değerlendirilmesi konulu basın açıklaması, 1 Mart 2022 Salı gününe ertelenmiştir."

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Bilim Kurulu Toplantısı, Koronavirüs, Salı, Mart, Güncel, Haberler

title