Koronavirüs Bilim Kurulu toplantı kararları nelerdir? 10 Mart Bilim Kurulu Toplantısı kararları açıklandı mı? Fahrettin Koca açıklamaları!

Koronavirüs Bilim Kurulu, 10 Mart Çarşamba saat 17.00'de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplandı. Aşılama süreci ve mutasyonlu virüs toplantı gündeminin ana maddesi olacak. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor. Peki, bilim kurulu toplantı kararları nelerdir, yeni kısıtlamalar gelecek mi?

Bilim Kurulu Toplantısı son dakika kararları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklayacak. Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında saat 17.00'de video konferans yöntemiyle toplandı. Aşılama süreci, vaka artışın nedenleri ve yeni önlemler masadaki konular olacak. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün 10 Mart Çarşamba saat 17.00'de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplandı. Aşılama süreci, vaka artışın nedenleri ve yeni önlemler masadaki konular olacak. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, Bakan Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplandı.

10 MART BİLİM KURULU TOPLANTISI KARARLARI AÇIKLANDI MI?

Toplantı devam ediyor. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor. Toplantı kararlarını gün içerisinde açıklayacağız. Takipte kalabilirsiniz.

10 MART BİLİM KURULU TOPLANTISINDA HANGİ KONULAR ELE ALINACAK?

Koronavirüs Bilim Kurulu salgın gündemiyle bir kez daha toplandı. Video konferans yöntemiyle düzenlenen toplantıda, vaka artışın nedenleri ve alınması gereken yeni önlemler ele alacak.

Yerinde karar dönemi kapsamında, düşük ve orta riskli illerde esnetilen önlemlerin salgının seyri üzerindeki ilk etkileri de konuşulacak konular arasında yer alıyor.

Kısacası toplantıda aşılama süreci, vaka artışın nedenleri ve yeni önlemler masadaki ana konular olacak. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.

RİSK HARİTASI ELE ALINACAK

Birçok ilde de vaka sayılarının arttığı görüldü. Bu kapsamda risk haritasının nasıl güncelleneceği de ele alınacak. Aşılama süreci de masaya yatırılacak.

YAZILI AÇIKLAMA YAPILACAK

Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yazılı açıklama yapması bekleniyor.