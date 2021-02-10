Koronavirüs Bilim Kurulu toplantı kararları nelerdir? 10 Şubat Bilim Kurulu Toplantısı kararları açıklandı mı? Fahrettin Koca açıklamaları!
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Koronavirüs Bilim Kurulu toplantı kararları nelerdir? 10 Şubat Bilim Kurulu Toplantısı kararları açıklandı mı? Fahrettin Koca açıklamaları!

10.02.2021 18:14 | Son Güncelleme: 10.02.2021 18:17
Koronavirüs Bilim Kurulu toplantı kararları nelerdir? 10 Şubat Bilim Kurulu Toplantısı kararları açıklandı mı? Fahrettin Koca açıklamaları!

Koronavirüs Bilim Kurulu, 10 Şubat Çarşamba saat 17.00'de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplandı. Aşılama süreci ve mutasyonlu virüs toplantı gündeminin ana maddesi olacak. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor. Peki, bilim kurulu toplantı kararları nelerdir, yeni kısıtlamalar gelecek mi?

Koronavirüs Bilim Kurulu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında saat 17.00'de bir araya geldi. Toplantının ana gündem maddeleri, aşı çalışmaları, mutasyon ve salgınla ilgili son gelişmeler olacak. Öte yandan toplantıda kısıtlamalarla ilgili de tavsiye kararları alınması bekleniyor. Bakan Koca, saat 19.00'da açıklama yapacak.

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün 10 Şubat Çarşamba saat 17.00'de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplandı. Toplantının ana gündem maddeleri, aşı çalışmaları, mutasyon ve salgınla ilgili son gelişmeler olacak. Toplantının ardından Bakan Koca, saat 19.00'da basın açıklama yapacak.

10 ŞUBAT BİLİM KURULU TOPLANTISI KARARLARI AÇIKLANDI MI?

Toplantı devam ediyor. Toplantı sonrası Bakan Koca, saat 19.00'da basın açıklama yapacak. Toplantı kararlarını gün içerisinde açıklayacağız. Takipte kalabilirsiniz.

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantı kararları nelerdir? 10 Şubat Bilim Kurulu Toplantısı kararları açıklandı mı? Fahrettin Koca açıklamaları!

AŞILAMA TAKVİMİ VE TEDARİK SÜRECİ ELE ALINACAK

Bilim Kurulu toplantısında aşılama takvimi ve tedarik sürecinin ayrıntılarıyla ele alınması bekleniyor. Vaka sayılarında son durum, mutasyonlu virüs de masaya yatırılacak konular arasında yer alıyor. Toplantıda kısıtlamalarla ilgili tavsiye kararları alınması bekleniyor.

28 GÜNLÜK SÜRE DOLDU

Sağlık çalışanları ilk doz aşılarını 14 Ocak'ta olmaya başlamıştı. 28 günlük süre doldu. İkinci doz aşılar yarından itibaren yapılmaya başlanacak. 70-75 yaş aralığındakilerin aşılanması da devam ediyor. Öte yandan Türkiye'de aşılananların sayısı 2 milyon 810 bin 376 yaklaştı.

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