Koronavirüs Bilim Kurulu, toplanıyor SAĞLIK Bakanlığı'nca Koronavirüs Bilim Kurulu'nun saat 10.30'da toplanacağı duyuruldu.

SAĞLIK Bakanlığı'nca Koronavirüs Bilim Kurulu'nun saat 10.30'da toplanacağı duyuruldu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Koronavirüs Bilim Kurulu'nun planlandığı gibi saat 10.30'da toplanacağı belirtildi. Toplantı sonrası yapılması planlanan basın açıklamasının saatinin daha sonra duyurulacağı kaydedildi.

ANKARA,

Kaynak: DHA