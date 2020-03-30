Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı başladı.
30.03.2020 13:36 | Son Güncelleme: 30.03.2020 13:36
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı başladı.
Sağlık Bakanlığı, Bilkent Yerleşkesi'nde saat 13.30'da başlayan Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısında, vaka artışı ve hastaların durumu değerlendirilecek.
Toplantıda, tanı ve tedavi konusundaki dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmelerin yanı sıra yeni önlemler ele alınacak.
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Kaynak: AA