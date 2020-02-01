Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı
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Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, saat 12.00'de "yeni tip koronavirüs" konusundaki güncel gelişmeler ve Çin'den tahliye edilen vatandaşlar hakkında açıklama yapacak.

01.02.2020 10:12 | Son Güncelleme: 01.02.2020 10:12
Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı

Sağlık Bakanı , saat 12.00'de "yeni tip " konusundaki güncel gelişmeler ve Çin'den tahliye edilen vatandaşlar hakkında açıklama yapacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Koronavirüs Bilim Kurulu, saat 10.00'da Sağlık Bakanlığında toplandı.

Toplantıya katılan Sağlık Bakanı Koca, saat 12.00'de Çin'den tahliye edilen vatandaşlar ve koronavirüs konusundaki güncel gelişmeler hakkında basın açıklaması yapacak.

Kaynak: AA
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