Son Dakika | Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanacak
Son dakika haberleri... Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak.
Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak.
Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Koronavirüs Bilim Kurulunun saat 17.30'da Bakanlığın Bilkent Yerleşkesi'nde toplanacağı bildirildi.
Açıklamada, Bakan Koca'nın, toplantının ardından saat 19.00'da basın açıklaması yapacağı kaydedildi.
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Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü