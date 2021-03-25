Koronavirüs bilim kurulu ne zaman toplanacak? Koronavirüs bilim kurulu kaçta toplanacak?
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Koronavirüs bilim kurulu ne zaman toplanacak? Koronavirüs bilim kurulu kaçta toplanacak?

25.03.2021 11:03 | Son Güncelleme: 25.03.2021 11:07
Koronavirüs bilim kurulu ne zaman toplanacak? Koronavirüs bilim kurulu kaçta toplanacak?

Koronavirüs bilim kurulu ani bir kararla toplanıyor. Son günlerde yapılan koronavirüs tedbirlerindeki genişletmelerden sonra vaka sayılarındaki artışlar konusundan yaşanan endişeler bilim kurulunu ani bir kararla toplanma kararına itti. Gözler bu ani bir toplantıdan çıkacak kararlarda olacak.

Koronavirüs bilim kurulu ne zaman toplanacak soruları oldukça araştırılıyor. Artan vaka sayılarını gözlemlemek ve değerlendirmelerde bulunmak için ani bir kararla bugün, 25 mart perşembe günü, koronavirüs bilim kurulu toplanıyorolacak. vaka sayılarındaki artış halkı tedirgin ederken bilinçsiz kesimi ve kurallara uymayan vatandaşları uyarmak ve çeşitli yaptırımlarda bulunmak için toplanacak Koronavirüs bilim kurulu duyuracağı kararlar sebebiyle oldukça merakla bekleniyor.

Koronavirüs bilim kurulu ne zaman toplanacak? Koronavirüs bilim kurulu kaçta toplanacak?

KORONAVİRÜS BİLİM KURULU TOPLANTISI KAÇTA?

Koronavirüs bilim kurulu bugün ani bir kararla 16.00'da toplanıyor olacak. Toplantının ardından yapılacak yazılı açıklamalar ise merakla bekleniyor. Sağlık bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak Koronavirüs bilim kurulu, son zamanlarda salgının yayılma hızı, bu hızın sebepleri ve sonuçları üzerine yazılı ve sözlü açıklama yapıyor olacak.

Koronavirüs bilim kurulu ne zaman toplanacak? Koronavirüs bilim kurulu kaçta toplanacak?

Saat 16.00'da toplanacak Koronavirüs bilim kurulu, artan vaka sayıları sonucu üçüncü dalga endişesi yaşayan vatandaşlar tarafından da dört gözle bekleniyor. Çıkacak kararlar ise kurulun hemen ardından Sağlık bakanı Fahrettin Koca tarafından bildiriliyor olacak.

24 mart tarihiitibariyle vaka sayısı 29.762, test sayısı 221.738, hasta sayısı 1142, vefat sayısı ise 146 olarak yayımlandı.

KISITLAMALAR GERİ GELECEK Mİ?

Koronavirüs bilim kurulundan çıkacak yönergelerin neler olacağı ve kısıtlamaların tekrar gündeme gelip gelmeyeceği ise ciddi merak konusu.Kritik toplantıdan çıkacak kararlar merakla bekleniyor.

- Ezgi Kaya
Ezgi Kaya
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